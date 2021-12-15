喝「它」就夠！現代人必知「植化素」魅力

你有想過，有機蔬菜為什麼都是小小一坨，卻價錢昂貴？因為要犧牲外圍的部份給蟲吃來激發產生大量的植物抗體，也就是「植化素」（phytochemicals）。植化素簡單來說，可視為植物的「免疫系統」，就是植物自我為了對抗環境，如紫外線、環境土壤、水分、污染等保護時所產生的物質，同時透過氣味來抵抗病蟲害或是病菌感染。現在我們要打破以往舊有的想法，認為吃蔬果是要攝取其中豐富的維生素、礦物質和膳食纖維，然而越來越多的營養科學家發現，蔬果蘊含數千種不同的「植化素」才是主要的關鍵！
生活中心/綜合報導
2021-12-15 12:30:00
目前植化素主要分為六大類，包含類黃酮類、酚酸類、植物性雌激素、類胡蘿蔔素、有機硫化物，主要是不同的植物中含有不同的天然物質（成分），例如番茄有茄紅素、枸杞有類胡蘿蔔素、葡萄有花青素等等。植化素已被譽為「21世紀的維他命」，平時若能多元攝取不同的植化素，就能啟動身體機能，吃出健康好體質。從均衡飲食的角度來看，最好每天都能攝取不同顏色的食物，還要顧及份量是否足夠，以滿足並符合健康的概念。但現代人飲食極度不均衡，忙碌的工作下要吃到這麼多種類蔬菜都很困難，更不用說連備菜都不見得有時間，攝取多元植化素更是難上加難！
面對現代人的飲食習慣，要全面補足植化素雖然不是件易事，但你可能沒想到，坊間流行以枸杞汁作為一種替代方案。枸杞因其富含抗氧化物質，且已在中醫領域應用數千年，有營養界的紅寶石之稱，加上富含葉黃素和玉米黃素，自古就是護眼聖品，對長時間依賴手機電腦的現代人而言，更是加倍需要的營養素。
營養師建議，枸杞汁在挑選時，建議選擇使用枸杞原果並採用低溫二氧化碳方式萃取的品牌，如此才能完整保留枸杞所含的營養素，而枸杞汁再額外搭配七種顏色的植化素及芸香苷的配方，更加完美逆轉日常無法多元攝取的劣勢，加上芸香苷亦被視為是超越葉黃素的護眼聖品，有助於視網膜血液微細循環，每天一包帶在身上，除了加上方便攜帶，對繁忙的上班族來說更是一大福音！