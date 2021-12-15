周孝安擔心老婆產後憂鬱　收工秒回家顧小孩

客家電視台、可米傳媒的喜劇《船到橋頭不會直》昨（14日）於桃園龍潭舉辦開鏡儀式，導演林宏杰率領演員楊小黎、謝其文、莫愛芳、吳政迪、周孝安、廖曉彤、安乙蕎、王自強、陳詩媛、陳詩雅等人一同上香祈禱開拍順利，寶寶出生剛滿兩個月的新手爸爸周孝安，聊起奶爸生活，他堅持每天拍戲回到家一定會接手照顧寶寶，「現在太太還有點賀爾蒙作祟，會多照顧她的心情，怕她有產後憂鬱，不會因為我主外她主內，我到家後什麼都不管。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-15 12:09:42
獨自照顧寶寶非常有信心的周孝安表示，平日幫寶寶洗澡都由他處理，關於育兒的方法跟觀念，他堅持雙方要保持良好溝通及互動，「聽到太多身邊朋友結婚生小孩後，沒有婚姻生活，所以還是會維持固定時間跟太太二人約會。」
而第一次演出客家電視台戲劇的周孝安，透露出是客家人的背景讓楊小黎、吳政迪驚呼，他說小時候因為媽媽的關係會講海陸腔，但劇中需要講四縣腔，「現在跟著客語老師學有時會錯亂，甚至變成自創一個腔。」不過由於角色設定是國外回來，所以客語老師覺得腔調有些不標準也是合理。這次在劇中演出，周孝安想趁機學會客家話，他說：「除了想學會客語，角色看似好人但其實是偽善，跟以往飾演的正派角色很不相同。」
金鐘視帝吳政迪頂著染紅的髮色出場，「角色設定就是為了吸引所有人注意我，所以我身上常常超過7種顏色。」從小在龍潭長大的吳政迪，這次回到龍潭拍戲更感覺人親土親，尤其開鏡地點對面的龍潭國小就是他的母校，讓他直言：「回到家鄉拍戲真的既熟悉又開心。」