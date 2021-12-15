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一、不使用刺激性（強酸、強鹼）產品：
羅陽強調，並不是代表真正的強酸、強鹼，例如：異位性皮膚炎患者的皮膚處於弱酸性，很多人會購買手工皂，或特別的香皂，這些經過皂化的鹼性物質，相對於患者來說，這樣的鹼性是「強鹼」，就會造成皮膚刺激。
二、少使用去角質產品：
許多民眾看到手部乾燥脫皮，誤以為要趕緊用去角質產品把皮屑清掉，事實上會導致乾燥刺激的情況變得更嚴重，因此應避免
三、少泡熱水、泡溫泉：
不少人感覺手部乾癢，喜歡沖熱水、泡溫泉來「止癢」，反而會更加破壞皮脂腺，讓皮膚更乾燥脫皮。
四、夏天：夏天濕熱，汗水容易滯留在皮膚上容易導致不舒服，或產生汗疹。很多人做家事、打掃時，為了避免接觸髒汙或清潔劑，選擇戴上手套進行清潔，但常忽略了戴塑膠手套容易使汗水堆積、阻塞汗腺。羅陽建議，最好可以先帶一層具有吸汗作用的棉質手套，再戴上塑膠手套，並且要勤勞更換。平時可以使用凡士林或乳液進行手部保濕。
五、冬天：因為天氣太冷，民眾洗澡喜歡高溫熱水，這是大忌。最好是36~38度以下的溫水即可，才不會破壞表皮皮脂。而手、手臂都較常暴露在外，接觸到冷空氣時血液循環不好，因此多洗熱水反而破壞皮膚。另外，機車族或腳踏車族，就算騎車時覺得不冷，也要記得配戴手套，避免因乾冷加速水分流失。
六、防疫酒精消毒刺激皮膚：全民同心防疫，一般而言會使用乾洗手來進行消毒，但酒精揮發時會帶走水分，使皮膚乾燥。羅陽建議進行首手部清潔時，「濕洗手」優於乾洗手。清潔後記得要擦護手霜維持手部滋潤。
保養手部肌膚重點、產品挑選原則
保養手部肌膚的重點是要將「水分流在皮膚中」。因此，洗澡或洗手後，在皮膚處於微濕的狀態時，擦上乳液、護手霜、凡士林等，讓水分能保持在皮膚中。但現在保濕產品百百種，民眾該如何選購哪？羅陽表示，很多人覺得乳液油油的擦起來不舒服，建議以乳霜狀（Cream）勝過乳液（Lotion），乳霜維持保濕的效果比乳液還要好。
另外，盡量不要選購添加香味的產品，否則像是異位性皮膚炎或慢性濕疹的患者，用了有添加香精的產品，可能會使膚況更糟。有些產品會標榜植物萃取，其實來源並不明確，並不建議使用，因此挑選產品時建議先試塗抹在皮膚上，觀察十分鐘看看有無發炎反應。
羅陽表示，還有些人喜歡用凝膠（Gel），裡面可能含有酒精成分，揮發後一樣會使皮膚乾燥刺激。另外，許多人喜歡用保濕噴霧噴在臉上，但其實效果不彰，最好在使用噴霧之後擦上乳液或乳霜，才能真正達到保濕效果。許多人也喜歡選購「All in one」的產品，想要鎖水、保濕、美白等效果一次滿足，但羅陽強調，成分太複雜反而會讓效果大打折扣，無法一應俱全，建議保濕和美白產品分開使用，效果越單純越好。
資料來源：健康醫療網 不小心「十指交扣」怕失禮 6大原則保養雙手隨時備戰
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