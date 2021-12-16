聖誕交換禮物去超商買鑽石？萬元有找網友暴動：真的超狂
很快地又到了年末，每年的聖誕節交換禮物派對，總是讓不少民眾想破頭，各大通路業者也看準商機，紛紛推出一系列的禮品來讓民眾選購，OKmart觀察到聖誕節交換禮物商機高達200億元，今年推出「超狂」不踩雷禮物清單，與業者合作推出多款鑽石飾品，其中天使心項鍊最高優惠下殺3.8折，預購價不到7000元。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-16 12:37:35
這次推出四款平價鑽石飾品皆為3990元，其中包含雙魚10分鑽石項鍊、眷戀10分造型鑽戒、Ribbon3分鑽石項鍊、朵娜5分鑽石項鍊。另外，針對一些預算比較高的聖誕節情人、夫妻送禮需求，這次業者也推出星光燦爛36分造型鑽戒，原價19000元，也直接打對折，預購只要9700元。
另外，不想買鑽石也沒關係，OKmart也推出歪國零食嘴的世界耶誕市集異國零食箱，讓大家就算不出國也能品嚐異國零食，裡頭還收錄了義大利百年傳統聖誕點心，用精美的禮物箱裝著滿滿零食，成為吸睛的送禮選擇。
超應景的耶誕口罩，也在超商這次的聖誕檔期中，OKmart獨家推出數款聖誕風口罩，既應景又帶有童趣，成為交換禮物中的「不踩雷」實用品。