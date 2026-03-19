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聯準會主席鮑爾在記者會上坦言，中東局勢為經濟前景增添更多不確定性，通膨降溫方面的進展也不如原先預期，美國股市週三全數收黑，拖累台北股市今（19）日開盤下跌69.46點、來到34279.12點。大盤開低之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤下跌0.22點、來到329.18點。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌30元、來到1875元；台達電開盤下跌15元、來到1450元；鴻海開盤下跌3元、來到207元。聯準會主席鮑爾表示，美國與伊朗戰爭的影響尚不明朗，聯準會在壓低通膨方面的進展「沒有原先希望的那麼顯著」。這番發言一出，市場立刻轉趨悲觀，股市跌至當日低點。鮑爾表示：「短期內，能源價格上漲將推高整體通膨，但現在判斷其對經濟的潛在影響範圍和持續時間還為時過早。目前尚無確鑿證據顯示中東衝突的影響很快就會結束。」全球油價週三噴漲約4%，伊朗關鍵天然氣田週三遭美以聯軍襲擊並引發火災，中東衝突升級，川普將暫時豁免《瓊斯法案》，此舉將允許石油、天然氣、肥料和煤炭等重要資源在六十天內自由流向美國港口，以穩定石油市場。美股昨日全數收黑，道瓊指數下跌768.11點或1.63%，報46,225.15點，那斯達克指數下跌327.11點或1.46%，報22,152.42點，標普500指數下跌91.39點或1.36%，報6,624.70點，費半指數下跌41.70點或0.53%，報7,795.13點。科技五大巨頭全數走低，Meta下跌1.12%，蘋果下跌1.69%，Alphabet下跌1.04%，微軟下跌1.91%，亞馬遜下跌2.48%。半導體股多數收黑，AMD上漲1.60%，博通下跌1.67%，輝達下跌0.84%，應用材料下跌0.85%，高通下跌0.85%，美光上漲0.01%。台股ADR普遍走低，台積電ADR下跌1.85%，日月光ADR下跌0.78%，聯電ADR下跌2.31%，中華電信ADR下跌0.67%。