中央氣象署表示，隨著北方的微弱鋒面與冷空今氣南下，今（19）日北台灣、東半部降溫轉雨，白天剩下20至23度，且全天不定時有局部短暫雨，宜蘭、花蓮山區要注意大雨，周日（3月22日）鋒面才會遠離，逐漸轉乾。
今天天氣：早晚溫差大 全台晴到多雲
3月19日今天的天氣，鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部氣溫將稍下降，預測低溫在中部以北及東北部16至18度，南部及花東19至20度，高溫方面，北部、東半部23至24度，花東25至26度，中南部28至30度。
天氣方面，受微弱鋒面通過影響，整體會變得較不穩定，桃園以北、東半部、恆春半島及竹苗山區有不定時的局部短暫陣雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，環境風場為東南風轉東北風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；清晨北部、馬祖、金門地區有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
一周天氣：鋒面下半周接近 北東雨下4天
氣象署提醒，周五、周六（3月20日至3月21日），鋒面持續在台灣東北部海面徘徊，加上東北季風影響，北東、恆春半島仍有不定時的降雨；周五「宜蘭、花蓮山區」更要防範較大雨勢，中南部山區的午後降雨也變明顯，台東及恆春沿海容易有長浪發生。
林定宜提及，周五、周六，中部以北、東半部低溫16至19度，南部19至21度；白天高溫在北部20至23度，東半部24至26度，中南部24至29度。總結本周天氣，周四至周六是環境最不穩定的時段，周日鋒面將逐漸遠離，東北季風減弱，下周一至下周三，各地氣溫會慢慢回升，整體天氣趨於穩定。
資料來源：中央氣象署、環境部
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3月19日今天的天氣，鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部氣溫將稍下降，預測低溫在中部以北及東北部16至18度，南部及花東19至20度，高溫方面，北部、東半部23至24度，花東25至26度，中南部28至30度。
天氣方面，受微弱鋒面通過影響，整體會變得較不穩定，桃園以北、東半部、恆春半島及竹苗山區有不定時的局部短暫陣雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，環境風場為東南風轉東北風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；清晨北部、馬祖、金門地區有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
氣象署提醒，周五、周六（3月20日至3月21日），鋒面持續在台灣東北部海面徘徊，加上東北季風影響，北東、恆春半島仍有不定時的降雨；周五「宜蘭、花蓮山區」更要防範較大雨勢，中南部山區的午後降雨也變明顯，台東及恆春沿海容易有長浪發生。
林定宜提及，周五、周六，中部以北、東半部低溫16至19度，南部19至21度；白天高溫在北部20至23度，東半部24至26度，中南部24至29度。總結本周天氣，周四至周六是環境最不穩定的時段，周日鋒面將逐漸遠離，東北季風減弱，下周一至下周三，各地氣溫會慢慢回升，整體天氣趨於穩定。
資料來源：中央氣象署、環境部