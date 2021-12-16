巴西東南部流感肆虐　超過COVID-19新增病例

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聖保羅州首府聖保羅市衛生局今天表示，H3N2流感病毒可能是導致當地流感症狀病患人數顯著增加的原因：單單12月的前兩週，呼吸系統護理病例5萬6557例就超過COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疑似病例5萬6220例。
聖保羅市衛生局長阿帕雷西多（Edson Aparecido）表示，在聖保羅使用的流感疫苗是為對抗H1N1病毒，對抗H3N2需要另一種疫苗。
根據聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）和米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）衛生廳，自上週以來，嚴重急性呼吸道症候群（SRAG/SARS）病例增加，衛生監測部門正密切監測鄰州里約熱內盧的情況，隨時向位在州界附近的市鎮提出公共衛生建議。
巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）說，南半球的巴西時序進入夏天，H3N2已經在其他國家流行，但預計只會在明年春天開始時（9月）抵達巴西，屆時巴西將更新疫苗預防H3N2病毒。
然而，隨著巴西COVID-19疫情放緩鬆綁限制措施，流感病例卻在此時以不尋常的方式增加。衛生當局提醒老年人、孕婦、兒童、慢性病患者和免疫抑制者關注自己的身體狀況，一出現發燒、身體疼痛和不適等感冒初期症狀即迅速就醫。
聖保羅州政府科學委員會督導梅尼士（Paulo Menezes）說，暫時不會有新的限制措施，只建議民眾繼續遵循使用口罩、清潔雙手和避免群聚等COVID-19預防措施。
聖保羅州健康監測協調部門主任卡德拉（Luiz Caldeira）表示，由於首府流感病例增加，未來幾天聖保羅市將提高警覺。但卡德拉強調，目前還不能說聖保羅市流感病例增加與里約熱內盧的病毒流行有關。（編輯：郭中翰）1101216