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巴西東南部流感肆虐　超過COVID-19新增病例

▲巴西東南部流行性感冒肆虐，繼里約熱內盧州爆發流感疫情後，聖保羅、米納斯吉拉斯和聖埃斯皮里圖州的流感病例也在增加。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西東南部流行性感冒肆虐，繼里約熱內盧州爆發流感疫情後，聖保羅、米納斯吉拉斯和聖埃斯皮里圖州的流感病例也在增加。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-16 10:51:46

（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西東南部流行性感冒肆虐，繼里約熱內盧州爆發流感疫情後，聖保羅、米納斯吉拉斯和聖埃斯皮里圖州的流感病例也在增加，聖保羅州12月頭兩週增加的呼吸系統病例超過新增COVID-19疑似病例。

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里約熱內盧爆發流感疫情以及聯邦呼吸道疾病通報系統當機影響流行病分析，使得聖保羅州衛生廳14日致函衛生部，要求就巴西的流感疫情發表緊急聲明。

聖保羅州首府聖保羅市衛生局今天表示，H3N2流感病毒可能是導致當地流感症狀病患人數顯著增加的原因：單單12月的前兩週，呼吸系統護理病例5萬6557例就超過COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疑似病例5萬6220例。

聖保羅市衛生局長阿帕雷西多（Edson Aparecido）表示，在聖保羅使用的流感疫苗是為對抗H1N1病毒，對抗H3N2需要另一種疫苗。

根據聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）和米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）衛生廳，自上週以來，嚴重急性呼吸道症候群（SRAG/SARS）病例增加，衛生監測部門正密切監測鄰州里約熱內盧的情況，隨時向位在州界附近的市鎮提出公共衛生建議。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）說，南半球的巴西時序進入夏天，H3N2已經在其他國家流行，但預計只會在明年春天開始時（9月）抵達巴西，屆時巴西將更新疫苗預防H3N2病毒。

然而，隨著巴西COVID-19疫情放緩鬆綁限制措施，流感病例卻在此時以不尋常的方式增加。衛生當局提醒老年人、孕婦、兒童、慢性病患者和免疫抑制者關注自己的身體狀況，一出現發燒、身體疼痛和不適等感冒初期症狀即迅速就醫。

聖保羅州政府科學委員會督導梅尼士（Paulo Menezes）說，暫時不會有新的限制措施，只建議民眾繼續遵循使用口罩、清潔雙手和避免群聚等COVID-19預防措施。

聖保羅州健康監測協調部門主任卡德拉（Luiz Caldeira）表示，由於首府流感病例增加，未來幾天聖保羅市將提高警覺。但卡德拉強調，目前還不能說聖保羅市流感病例增加與里約熱內盧的病毒流行有關。（編輯：郭中翰）1101216

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