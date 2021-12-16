女常腹脹、腹痛婦產科也要看！醫：慎防卵巢癌，６族群更要注意。

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郭安妮醫師表示，卵巢癌的症狀非常不明顯，並不像子宮內膜癌或子宮頸癌等，可能會有出血的情況發生，卵巢癌在第一期、第二期常見沒有任何異狀，此時發現的患者，大多是因為健康檢查、定期檢查時發現。而進入第三期、第四期的患者，症狀也依然不大明顯，多以腹脹、腹痛、噁心、有壓迫感等腹部不適症狀呈現，也因為受到腫瘤壓迫，可能出現頻尿的情況，不少患者常會是從腸胃科轉診至婦產科，而此時發現的族群約高達75%。
郭安妮醫師表示，卵巢癌除了難以發現，棘手的也包括各期對患者的影響，早期發現存活率相當高，有望治癒，第一期的五年存活率約有90%以上，第二期則約有70%，但進入至第三期就僅剩約39%，而到了第四期僅有約17%，差異非常大。
醫師提醒，卵巢癌常見出現於女性停經前後，如有出現腹脹、腹痛等腹部不適，除了看腸胃科以外，也建議前往婦產科檢查，謹慎為佳，以避免確實有腸胃問題，但同時也有卵巢癌，卻因為只看腸胃科而沒被檢查出來，因而延誤治療。
她腹脹誤認為肥胖，轉診檢查出卵巢癌！
郭安妮醫師分享，診間曾有患者從腸胃科轉診而來，據了解，該名患者有長時間食慾不振、時常腹部不適的問題，且腹部逐漸變大，起初原以為是腸胃不佳使得肥胖，經詳細檢查後才發現是卵巢癌。醫師表示，腹脹確實也有可能會被誤認為變胖，但變胖通常是整個身體也會一起發展，不過只胖肚子的情況也是有可能。醫師再三叮嚀，女性需特別留意腹脹等不適問題，特別是風險族群更要小心。
卵巢癌常見風險族群，不生、晚孕等應多加留意！
郭安妮醫師指出，卵巢癌的相關風險，主要和卵巢運作有關，像是不生、晚生、不孕等族群，以及初經早、12歲以前就來經的族群，和停經晚、約55歲後才停經的族群，這些情況卵巢活動的時間、受荷爾蒙刺激的時間都會比較長，出現疾病的可能性就會比較高。而家族史中如果母親或姊妹有卵巢癌病史者，風險也會增加約5~7倍之多。另外，肥胖、體脂肪較高的女性，也是風險族群之一，因為體脂肪當中也有含有荷爾蒙，也會刺激卵巢，而此風險也和各婦科疾病息息相關。
卵巢癌難發現、晚期棘手，留意腹脹痛、檢查保健康！
卵巢癌難以發現、晚期又棘手，郭安妮醫師建議，女性除了要特別留意腹脹等腹部不適以外，在40歲之後也應定期做健康檢查，而風險族群建議再提早些，約35歲就可以開始規劃健康檢查，以利及早發現、及早治療。而日常生活習慣，自然也應避免肥胖，包括良好的飲食習慣、肥胖者應適度減重，避免體脂肪的荷爾蒙刺激，如此對於防範卵巢癌會更加有幫助。
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