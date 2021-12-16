《華燈》48豪華卡司閃炸 霍建華、吳慷仁點頭內幕曝光
《華燈初上》除了林心如、楊謹華同台飆戲，第一、二季客串名單攤開22位重量級卡司，不乏影帝影后級大咖，總製作人戴天易、編劇杜政哲受訪，談到卡司如此豪華的關鍵，「有林心如在都不難喬，找演員過程很順利。」江湖傳言，沒有來客串《華燈初上》不算一線演員，怎麼選角勢必頭痛，戴天易笑說：「角色有限，不可能為了大咖再去生角色，這樣有傷故事，所以就是精選適合的人。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-16 12:12:37
《華燈初上》第二季是霍建華、林心如婚後首次同台演出，尤其戲裡關係劍拔弩張，預告中一場在告別式下達「江湖追殺令」的對峙戲充滿張力，其實是戴天易想到把黑道老大「檜木」交給霍建華演，「這個角色就是要帥、有大哥架勢，符合這個味道的人沒幾個。」林心如聽了說：「我們來試試看。」一開始沒有馬上答應，沒想到霍建華什麼角色都沒問，林心如一提就二話不說點頭來客串，杜政哲預告霍建華在第二季有影響性的戲分，「這個安排很符合他來演。」
另一位驚豔觀眾的是第三性公關「寶媽媽」，由金鐘影帝吳慷仁妖豔反串，原先是導演連奕琦提出這個人選，戴天易說：「導演提的時候，我們都覺得太好了，可是這樣的角色不是大主角，一開始半信半疑，真的可以喬到他嗎？剛好遇到台北電影節，導演說要找慷仁聊聊看，沒想到他有興趣。」為此吳慷仁不僅去第三性酒吧觀摩，還刮掉腋毛、腿毛，化身女裝媽媽桑，挑戰歌舞演出，讓人耳目一新。
而「光酒店」六大金釵的選角，屬郭雪芙、劉品言爭議最大，導演一開始擔心郭雪芙演技比起其他姐姐們略顯青澀，在戴天易說服下和郭雪芙見面3次，總算願意給她機會試試看，後來導演在拍攝過程中，還傳訊鼓勵郭雪芙：「演得很棒。」而劉品言本來被戴天易打槍，沒想到她用演技證明自己，成品出來讓戴天易很滿意。至於謝欣穎、江宜蓉是林心如欽點的人選，雖然選角過程各人各有意見，但是戴天易透露：「最後裁決人選的一定是林心如。」
《華燈初上》華麗卡司包括林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、江宜蓉、胡瑋杰、章廣辰、Dora謝雨芝、劉敬、霍建華、鄭元暢、王柏傑、修杰楷、李李仁、加賀美智久、屈中恆、林暐恆、任容萱、許光漢、沈孟生、王月、溫昇豪、六月蔡君茹、馬念先、海裕芬、鍾承翰、陳博正、范瑞君、林哲熹、宋柏緯、王渝萱、吳昆達、林禹、應采靈、北村豐晴、郭文頤、徐若瑄、吳慷仁、王淨、曾敬驊、王靜瑩、林柏宏、9m88等，第二季12月30日上架。