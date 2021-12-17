▲ 互補創未來！KYMCO 與哈雷 LiveWire 結盟更多細節曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
關於 LiveWire 電動機車，柯勝峯表示其實早先年前就已曾遠赴美國親自體驗，已留下了極好的印象，不過此次1 億美元的投資，卻僅花了八個月就敲定，主要是兩者皆期望在此關鍵的「油轉電」時期，盡快透過兩者「互補」特性進行合作，結合兩者之力，對全界電動機車未來發展佔有重要之地位。
提及互補，主要在於目前兩者於電動機車領域的各自優勢差異，目前 LiveWire主要著力點在於重型電動機車領域，以台灣法規來說，就是紅黃牌的電動機車，且放諸全球市場，LiveWire 目前所打造的車款無論在科技、性能表現皆擁有領導地位；而對於 KYMCO 而言，目前強項則在於如 IONEX 3.0 所展現出的白牌電動機車，以及製造、銷售領域，當然在 IONEX 能源網以及 IOT 車輛物聯網的部分，則是最大優勢。兩強結合之下，未來的願景相當值得得期待。
合作之後的實際內容，柯勝峯表示主要會有三大領域，包含電動機車包含的三電系統（電力/電驅/電控）、共用車架、IOT 等，不過柯勝峯表示未來「絕對不會有貼牌車」的推出，且更重要的是，兩強合作代表著平台共享，意味著在經濟與市場規模增加之餘，成本將可有效控制，再搭配上 KYMCO 於製造以及銷售面的強項，未來推出的車款將更有競爭力。
此外，雖然 KYMCO 目前已是全球知名品牌，但過去主要在於非英語系的國家為主，藉由 Harley-Davidson 的加持，將可加強 KYMCO 未來於英語系國家的知名度，對於未來若以 IONEX 為上市目標，更是重要助益。
至於過去 KYMCO 過去曾推出過的 SuperNEX 與 RevoNEX 兩同樣隸屬重機領域的電動機車，柯勝峯認為在未來的發展中，SuperNEX 可獲得 LiveWire 的技術奧援，或許可加速問世時間，但 RevoNEX 可能會與當前LiveWire 產品定位有所抵觸，可能會因此延宕推出時程，但無論如何目前正在積極討論中。
無論如何，兩強結合，更透過彼此的互補效應，展現兩品牌於全球電動機車市場的企圖心，相信對於台灣之於全球舞台的曝光度與知名度而言，絕對是讓人期許的正向發展。