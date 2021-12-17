TOYOTA玩新能源，究竟葫蘆裡賣了什麼藥？

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電動車不等於零碳排！
好的，我知道電動車很炫，光用耳朵聽便覺潮到出水，但追根究底之所以成為夯話題，原因終歸節能減碳的概念，時勢所趨風行草偃，只要開了電動車，便彷彿乘風破浪到紐約狂喊「How dare you？」般為地球克盡心力，沽名釣譽從未如此不費吹灰之力！
但環保願景真就這般淺碟？天知道這可是攸關人類命運永遠無法迴避的大哉問，即便將之縮限於車輛製造、運輸、使用與廢棄整個生命週期，訴求正負相抵的碳中和議題同樣難一言以蔽之，舉個例，一輛純電動力車在原料開採階段會不會耗能？生產製造時需不需排放廢棄物質？行駛中的電力可不可能自給自足？而報廢時有沒機會100%回收再利用？若任ㄧ答案為否，所謂零排放便僅止於某一面向上，凡走過必留足跡，有用電勢生碳排，絕非行銷話術般只要換開電動車，瞬間便鳥語花香天地齊喝采。
那麼我們就該束手無策坐等世界毀滅？其實倒也不盡然，不過萬事起頭難，即便發願也得從一開始埋首苦幹，說來有趣，咱們口口聲聲嚷嚷的地球村，終究是五大洲七大洋家家有本難唸經，單以地狹人稠的台灣來看，仰賴非再生能源發電便屬難以擺脫的現實，只是無論要靠燃煤、天然氣等火力發電或引發萬年激辯的核能發電，終究不若再生能源來得乾淨清爽，一旦哪天街上所有機動車輛皆採純電動力，姑且不論突如其來的用電需求能否令供電系統運作正常，光是額外消耗的發電用燃料，再連同隨之而來的環境污染，便肯定讓所有人都吃不消。
因地制宜量身選車很重要
還不相信？讓我們攤開世界主要國家的電力來源結構表，定睛一看，將發現把電動車議題喊得最大聲的歐洲，其實火力發電僅佔區區37%，但能源結構較為相似的日本與台灣，則各自佔去75%與80%的發電比例，於是乎，若你住在水力發電比例達99.1%的挪威，那我極度建議你開純電車，享受好山好水好空氣的美妙。但如果身處再生能源、火力發電與核能發電比重接近的美國或中國，就該純電動力、油電複合動力乃至氫燃料電池動力並行，以多元面向減少能源無端消耗。至於若是位於火力發電比重明顯偏高的日本或台灣，相信我，現階段還是採折衷方式辦理，以油電複合動力或插電式油電複合動力搭配一部分的純電動力車款，當屬合情合理的選項，否則內燃機碳排放還沒減到，電廠附近就已烏煙瘴氣那才糟糕。
同樣概念，即便你我皆處蕞爾美島福爾摩沙，但居住與用車環境依舊南轅北轍，如果你重視移動成本或苦於無電可充的日常窘境，早已普及的油電複合動力車才會是最佳移動伴侶，但若自備車位甚至就住透天別墅，一旦充電樁好裝，那麼插電式複合動力與純電動力顯然更加適合你。
所以TOYOTA真沒電動車的輒？
所以說，最開頭前言所提的答案於是昭然若揭，既然TOYOTA置身日本甚至全球車壇最高點，銷售版圖昂然橫跨全世界，那麼多角化發展自屬最合理的經營策略，事實上，也因佇立車壇之巔的TOYOTA具備豐厚資源，因此無論油電複合動力、插電式油電複合動力乃至氫燃料電池動力都能一併羅列規劃範圍內，諸如CAMRY、RAV4、COROLLA ALTIS與COROLLA CROSS等幾乎遍及品牌全車系的HYBRID神話就無需多提了，縱橫車壇20餘年的PRIUS現也以PHEV插電式複合動力讓節能效率發揮到最高點，更別說揚名全球的量產氫燃料電池動力車款MIRAI，前瞻思維至今仍領在車壇最前緣，光是上述這些新能源車款，至今已足足累計銷售超過1,800萬輛！
那麼電動車就不算TOYOTA的擅場了吧？大錯特錯，就在2021年即將結束前的12月中，豐田集團大頭目豐田章男先生總算不再忍氣吞聲，透過全球直播敲鑼打鼓一口氣揭露高達16輛將在2025-2026年之前陸續問世的集團旗下純電動力車款，更發下豪語於2030年前投入超過8兆日圓(單單電池系統便投入2兆日圓)開發總計30款各式電動車，屆時，豐田集團將具備年銷350萬輛電動車的驚人規模，要知道這可是直逼2020年全球第8名FCA集團總銷量的數字，徹頭徹尾實踐了大和民族不鳴則已一鳴驚人的懾人民族性。
30年磨一劍 — 電能休旅bZ4X
追本溯源回顧過往，其實早在1996年TOYOTA便已公佈首款純電動力車RAV4 EV，而其電動車開發部門甚且更早於1992年即堂堂成立，轉眼30年時間過去，如今揭曉的超大陣仗電動車家族已洋洋灑灑下轄五款不同大小SUV及中型房車的TOYOTA bZ系列、四款包含跑車在內的LEXUS豪華電動車，以及七款滿足各種工作需求的商用電動車，面對不同使用目的，竭力滿足世界各地消費者各異其趣的駕乘需求。
此其中規劃最先與車迷見面的，當屬萬眾期待的電能休旅bZ4X，其具備4,690mm x 1,860mm x 1,650mm的車身長寬高，並帶來2,850mm的充裕軸距，不僅以充滿前衛姿態的銳利線條刻畫次世代跑格SUV風貌，同時更以簡練而寬敞的座艙空間，滿足消費者對於未來移動方式的無盡想像，而依前驅或四驅不同車型設定，bZ4X可分別帶來201匹與214匹的峰值馬力以及8.4秒與7.7秒的0-100km/h衝刺能耐，最大續航距離更來到500km與460km之譜，徹底根除擔心找不到充電站的里程焦慮心情。
那和泰又打算怎麼玩？
既然TOYOTA對於碳中和議題講的是因地制宜，集團電動車與其他新能源車的研發進程亦步亦趨，徹底展現強者恆強的大廠磅礡氣勢，那與身處台灣的我們能否從中獲得好處？答案當然得由總代理和泰汽車身上找起，在過往，我們已看見和泰積極引進油電複合動力與插電式油電複合動力產品，包括賣翻天的COROLLA ALTIS HYBRID、COROLLA CROSS HYBRID與RAV4 HYBRID，以及極具先見之明的PRIUS與PRIUS PHEV，都已成為你我熟悉街頭一隅的日常風景，而為持續達成減碳願景，和泰汽車依舊積極與日本原廠爭取多元化電動車款的導入，只要有助碳中和者，無論油電複合動力、插電式油電複合動力以及純電動力皆是理想對策與目標，而這當然也包括才剛提到的電能休旅bZ4X，最快最快，2022年第二季便有機會體驗專屬TOYOTA式的純電駕馭魅力。
但你我深知電動車議題可不僅止單一產品的引進與導入而已，充電周邊機制配套也是要讓電動車普及的最重要關鍵，因此早在2013年和泰汽車便已於日月潭推出智慧電動車先導運行計畫，以19輛IQ EV電動車、16輛PRIUS PHEV插電式油電複合動力車以及32座含直流快充能力的充電設施，充實電動車與充電站的運作經驗值，而在2021年引進LEXUS UX 300e之後，更緊鑼密鼓建置總計150座快慢充電站，並協同華城電能(EVALUE)持續擴展站點，以面對UX 300e熱銷而來的大量充電需求，而未來隨著bZ4X的導入，和泰汽車勢必更將持續延伸充電站的建置作業，為碳中和的弘大願景克盡一己之力，而這，當然也恰符應著TOYOTA集團胼手胝足所擘畫出的美好願景。