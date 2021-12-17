雪乳戰神擺誇張JoJo立姿勢挺公投　網友讚：秒殺土條哥

年輕人關心公投議題，意外掀起一波「JoJo立」模仿潮！繼擁核人士黃士修在公投意見發表會時，擺出日本動漫《JoJo的奇妙冒險》的各式角色動作，引發網友討論，被稱「雪乳戰神」的性感網紅郭鬼鬼昨（16）日也在臉書貼出「JoJo立」美照，呼籲粉絲18日要記得行使公民權利去投票，照片在IG曝光累積逾8,000人按讚，網友也說「根本秒殺土條哥（黃士修）」。





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▲郭鬼鬼穿緊身衣重現JoJo立招牌姿勢，連背景都很動漫化。（圖／翻攝郭鬼鬼IG）

▲郭鬼鬼童顏巨乳，擁有G奶好身材。（圖／翻攝郭鬼鬼IG）

網紅郭鬼鬼擁有G奶童顏巨乳好身材，常以性感美照吸睛，因為爸爸是死忠的民進黨粉絲，經常現身在綠營宣傳活動，之前和台南市長黃偉哲同框暴紅，豐滿上圍幾乎撐破了襯衫，被網友笑說「鈕扣好吃力，根本撐不住」。





這次她再穿上性感緊身衣，做出《JoJo的奇妙冒險》動漫裡替身使者「殺手皇后」（Killer Queen）的誇張姿勢，手上拿著公投說明，呼籲粉絲出門投票。她說，台灣人很幸運，能用投票決定未來，擁有平等參與公共政策的參與權，希望大家珍惜民主自由。





▲郭鬼鬼因為父親關係，經常出現在綠營的宣傳活動。（圖／翻攝郭鬼鬼IG）

▲重啟核四案的正方代表黃士修（右），在公投意見發表會時擺出動漫POSE。（圖／中選會提供）

相對於黃士修多次在鏡頭前做出JoJo立，被網友罵翻，連「館長」陳之漢都說出「因為你學JoJo學得不像，我只好投不同意」，郭鬼鬼的模仿受到熱烈歡迎，獲得8,000多人按讚，稱讚她是最佳催票員，「這架勢超專業，帥氣」、「連手都暴青筋，果然是專業JoJo迷」、「我投給鬼鬼一票」、「這樣要土條哥面子往哪擺」」。



