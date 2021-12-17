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白飯殺手NO.1不是荷包蛋？阿嬤吃「這盤」眾驚呆：很內行

▲台灣過去是米食社會，白飯堪稱一般餐桌上最常見的主食之一，而那些口味較重、特別好下飯的菜餚，往往也受到許多老饕青睞。（示意圖／翻攝photoAC）
▲台灣過去是米食社會，白飯堪稱一般餐桌上最常見的主食之一，而那些口味較重、特別好下飯的菜餚，往往也受到許多老饕青睞。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-17 15:34:07

台灣過去是米食社會，白飯堪稱一般餐桌上最常見的主食之一，而那些口味較重、特別好下飯的菜餚，往往也受到許多老饕青睞，像是東坡肉、醬油荷包蛋等等。而近日就有網友分享自己見到外婆端出一盤詭異的東西，其真面目曝光後，引發網友熱議。

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原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「去鄉下外婆家，第一次看到外婆在炸豬油，好神奇的感覺，這是炸豬油後剩下的.......外婆說這個很香很酥很像餅乾，她都拿來配飯吃，但是我根本不敢吃，請問各位大哥大姐有吃過這個嗎？」

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▲網友分享阿嬤端出這盤「豬油渣」，其外型讓他不敢吃。（圖/家常菜）
照片一出，不少網友紛紛回應「豬油渣啊，超級下飯的」、「豬油渣好吃！要拌一些鹽，小時候豬油和醬油拌飯好吃」、「這個胡椒鹽撒下去超級好吃.....豬油渣好懷念啊」、「鄉下才會有的豬油渣！真的超級美味」、「灑胡椒鹽，滷肉時加一些很香」、「超下飯的....以前都吃這個配飯就很滿足了」、「豬油渣很內行才知道的.....鄉下地方才有」。

也有網友懷念的說「以前還沒沙拉油，家家戶戶都炸豬油，疾病少，小朋友就在灶爐邊等吃油渣，放學後，肚子餓就用豬油拌醬油，憶難忘啊」、「童年的回憶！鄉下才有，煮味噌醬很好吃」、「這個炒菜也超級好吃...很下飯」、「加豆鼓和醬油一起蒸超級好吃，很下飯」、「小時候父親會買肥豬肉買回來炸豬油，留下些許豬油渣會給我們配飯吃，真的超好吃」。（編輯：張嘉哲）

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