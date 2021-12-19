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冬天愛憋尿總發炎？醫師點名地雷食物！網驚：我都吃了

▲醫師提醒，有泌尿道感染問題的民眾要注意飲食。（圖／pexels）
▲醫師提醒，有泌尿道感染問題的民眾要注意飲食。（圖／pexels）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-19 15:40:00

冬天氣溫驟降，不少民眾都會有憋尿的習慣，但這可能伴隨一些警訊，尤其是女性特別容易會有泌尿道感染問題，臨床統計指出，有將近四分之一的女性一生中至少會罹患一次泌尿道感染，其中很多人會反覆發作，中醫師康涵菁提到，冬天因為食慾佳，女生吃甜食的機會也相對變高許多，反而會導致容易發炎的體質，所以往往會不知不覺中就造成泌尿道發炎。康涵菁醫師表示，根據不同感染位置，症狀會有所不同，下泌尿道感染常見的症狀有頻尿、尿液帶血、排尿時灼熱與疼痛；上泌尿道感染除了會有跟下泌尿道感染同樣症狀外，還會有發燒、腹痛、噁心與嘔吐等症狀。

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醫師強調，很多人認為泌尿道感染應該是好發在夏天，但是其實冬天也是泌尿道感染容易發生的季節，夏天是天氣的關聯，而冬天誘發往往而是出在飲食，因為冬天食慾佳，女生吃甜食的機會變高，糖果、甜甜圈、蛋糕容易讓身體產生痰濕體質，痰濕體質在中醫來看就是屬於易發炎體質，再配上一杯咖啡，因為咖啡因容易誘發發炎反應，往往就是發炎的好朋友，所以精緻甜食要相當小心。

另外，醫師也提到，冬天最常吃的麻辣鍋，往往也是泌尿道感染的罪魁禍首，辛辣刺激食物會讓發炎更嚴重，而麻辣鍋最常配的就是油條，這也是造成泌尿道感染的隱形殺手，燥熱食物會讓小便更容易產生刺痛感，而天氣冷炸雞排、鹹酥雞、炸豬排相當受歡迎，但是會加重腸胃的負擔，引起腸胃積熱，膀胱反覆發炎的情況就更容易產生了。

此外，康涵菁醫師也提到，老酒麵線，老薑麻油腰子、十全大補湯等，會讓身體吃起來更溫暖的食療，如果本身有逆尿道感染的朋友也要小心，吃多容易讓身體更燥熱，發炎時期補過頭，就會讓發炎狀況更嚴重。

醫師建議，泌尿道感染宜多食用例如小麥、高粱、芡實、蜂蜜、豆腐、雞肉、韭菜、牛奶等，早餐與中餐飯後還可以多吃一些水果，比如：梨、蘋果、西瓜、柳丁等，也會有同樣的利尿的作用，中藥可選用玉米鬚茶利尿消腫，對於小便不力、輕微泌尿道感染的人療效極佳，甚至玉米鬚還可以治療尿結石。

另外，醫師也建議吃煮熟的清火利尿的蔬菜，首推苦瓜，因為有健脾開胃，清熱解暑，明目止痢，涼血解毒的作用，再來就是小黃瓜，小黃瓜有明顯的清熱解毒、促進人體的新陳代謝，排出毒素，還有絲瓜，清炒絲瓜除清熱解毒外，還具有通絡、化瘀、散結之功效，改善下焦感染的現象，另外，要改善泌尿道感染，番茄湯是不可卻缺的，中醫認為番茄味酸甘、性平，有清熱解毒、涼血平肝、去火利水的作用，且維生素C的含量高、富含抗氧化劑可以預防發炎，再來就是蘆筍，蘆筍性味甘寒，有清熱利尿功效，蘆筍含有的天門冬素有利尿作用，能排除體內多餘的水分，有利排毒。

最後，飲水量不足往往是泌尿道感染的主因，冬天容易忽略喝水，喝的量少會直接影響排尿的頻率，而水喝過少會增加細菌停留在膀胱或尿道內的時間，進而繁殖，最終造成感染，所以每天喝足夠 2000 ~ 3000 C.C. 的水相當重要。

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