流光鋼琴募得2千萬卻「無資金退款」！消保官發消費警訊
嘖嘖募資平台上，日前由超橘白股份有限公司發起的「Meteo流光學習鋼琴」專案，募資金額高達2543萬，卻多次遭投訴遲未交貨，台北市政府法務局今（17）日指出，自11月30日起，已接獲21起申訴，因此通知該公司蔡姓負責人和嘖嘖平台進行說明，消保官則發布消費警訊示警。
編輯中心／綜合報導
2021-12-17 17:36:55
超橘白公司在嘖嘖募資平台上，發起「Meteo流光學習鋼琴」專案，聲稱這是款不會彈琴也能演奏的樂器，每台要價1.5萬，共募得1714筆贊助、金額高達2543萬元。不過卻遲未交貨，讓不少民眾憤而投訴。
北市府法務局日前通知該公司蔡姓負責人說明，他表示因供應廠商出問題，組裝拖延所以才延遲出貨，但對於退款一事，他竟稱「沒以資金退款」，消保官也要求該平台和負責人要儘速協調，如何解決消費糾紛，包括如期出貨或退款等事項。
消保官也在今日發布消費警訊，提醒消費者，除可透過嘖嘖募資平台請求退款外，若使用信用卡付款，可儘速向發卡銀行申請爭議帳款處理，又爭議帳款有申請期限，且申請過程中各家發卡銀行所需相關資料不同，資料詳備度將影響申請結果，建議逕向各家發卡銀行洽詢；消費者亦得考慮向法院聲請核發支付命令或起訴請求賠償，以維護自身權益。（編輯：林莞茜）