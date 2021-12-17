務實全能家庭號 ─ Skoda Kodiaq尊榮版TSI 試駕

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全新小改款Kodiaq，在外觀上主要以車頭造型改變較多，採用新世代家族表徵的六邊凹字型水箱護罩，並換上全新的Matrix LED智慧複眼頭燈組，以及將矩陣式可調節光源燈組獨立設置在頭燈下方，另在前保桿下方輔以鋁合金外觀套件，強化穩固形象。
車尾部分，則是在含第三煞車燈之尾翼、尾燈排列方式，以及後保桿都換上新的樣式，以些微的修飾與車頭相互呼應，讓整輛車顯得更加亮眼。
進入車內，基本布局並沒有太大改變，主要是在數位化與質感上進行升級。首先在中控台與車門內換上新的髮絲紋飾板，並在中控台上緣輔以類真皮縫線，以及配有LED環艙足部氣氛燈點綴，而方向盤也改為新世代雙輻樣式。
全車座椅除用真皮包覆，其中前座座椅則在設計與填充泡棉部分強化包覆性與支撐性，提升整體乘坐舒適性，關於此強化部分，在兩天的試駕過程中特別有感，在包覆性與支撐性上都顯得恰到好處，不會像一些高性能車的跑車椅包得那麼緊繃，身體可以很適切地服貼於椅背上，連續駕駛兩、三小時也不覺疲累，在前往清境的山路上奔馳，也可以牢牢地固定身體，可說是整輛車讓人最滿意的部分。
而在數位化升級部分，中控台配置具備9.2吋觸控螢幕之新世代資訊系統，在操作介面上有所強化，讓操作便利性提高，另外配置10.25吋全彩數位儀錶，可有五種顯示模式可選，並且還可於中央多工系統中自訂顯示項目，讓駕駛獲取認為最需要的資訊，無論何種模式的整體辨識性相當高，而且還可以依照需求切換，需要使用導航指引時，即可換至地圖最大化模式，高速巡航時則可以調至最簡化樣式，降低視覺壓力，也算是一項高度便利的配備。
至於基本的座椅配置，Kodiaq依然採三排七人座設計，第二排具有18cm的前後滑移功能，椅背角度也能調整，第三排則是採雙獨立座椅，方正的車室與良好的座椅規劃，第三排空間即使是一般成人也不至於太侷促，也是Kodiaq在台灣受青睞的特點之一。
而且即便第三排椅背未放倒下，行李廂也還有270公升的容積，若將第三排座椅放倒則可擴充到765公升，如果第二排座椅椅背也放倒，即可創造最大達2005公升的大載物空間，偶爾需要運載體積較大的物品也不成問題，空間運用彈性相當好。
本次試駕的Kodiaq尊榮版TSI動力配置就與原本的2.0 TSI 4x4尊榮版車型相同，搭載2.0升TSI渦輪增壓引擎，擁有190hp/4200-6000rpm最大馬力與32.7kgm/1500-4200rpm最大扭力，搭配七速雙離合器變速系統與四輪傳動系統，原廠提供的0-100km/h起步加速成績是7.7秒。
實際試駕，在全力加速的初段勁道其實並不特別猛，但自扭力達到峰值輸出袋後，就可以感受到明顯的飽滿力量湧現，在山道上奔馳，VW集團一貫簡單好上手與適切的操駕手感，跑起來相當輕鬆，即便是一輛七人座的家庭用SUV，也還是保有一定的樂趣，整體動態很容易掌控。而配置的四輪傳動系統，會依照路況自動分配各輪的動力輸出比例，一般狀態下會以前輪驅動為主，最多會將96%的動力傳輸至前軸，若遇濕滑路面，就會平均分配四輪比例至各25%，若遇極端狀況，需要脫困時，最多也可把85%的動力分配至循跡性較好的單輪，以利脫困，因此2.0 TSI 4x4尊榮版也具備一定的越野能力，對於喜歡往戶外活動的朋友來說同樣相當受用。
在安全上，2.0 TSI 4x4尊榮版在主動安全上已達Level 2半自動駕駛輔助等級，主流的包括ACC 主動式定速跟車系統、Travel Assist智慧車陣輔助系統、Lane Assist主動式修正車道偏離警示系統─車道置中等系統皆備，操作上，配合更新為全新的雙輻式方向盤，將主要的主動安全輔助系統可藉由Travel Assist 按鍵，一鍵開啟，但開啟後的速度或跟車間距等調整功能，還是得藉由方向盤左下方的撥桿操作，實際使用時，坦白說並不太十分好用，便利性不如完全於整合於方向盤快捷鍵之介面，試駕兩天都還是無法完全熟悉主動安全輔助系統的操作，在介面整合上仍有進步空間。
雖有此小小不足，有個值得另外一提的優點是，方向盤對於駕駛者手部的偵測攻能改為電容層設計，實際使用時，可在開啟相關主動安全輔助系統時，更精準地偵測駕駛者是否有將雙手握於方向盤上，可避免部分觀念不佳的駕駛者會以重物或其他方式騙過偵測，將雙手放開，大家還是要謹記，目前的主動安全系統，仍是以〝輔助〞為主，並不可以完全放給車輛自駕，無論車商或媒體偶爾會為展現部分功能，而有放開方向盤的示範畫面，也僅是在可控範圍內短暫示範，並不是告訴大家有了越來越完善的安全系統，就可以不去握方向盤駕車，如今有了新設計的電容式方向盤，也可進一步改善錯誤操作的情形。
Kodiaq在進行小改款後，主要於配備部分有所精進，讓它的魅力再次提升，不過至試駕當天，有關實際上市的時間與最終定價都還未公布，若期待新小改款Kodiaq的朋友，可得繼續注意後續訊息，或是向各地經銷商詢問，不過基本上，原本就相當暢銷的Kodiaq，在小改款後要延續原本的成績應不成問題。