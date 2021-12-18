學習英文關鍵曝！加國作家分享英文學習秘訣

學習英文可不只是記住新的單字和文法規則而已，還包含精通聽、說、讀、寫四項技能。 閱讀可以提供讀者廣泛的文字和文法，以正確的語句結構滋養及輔助我們的大腦。

根據深耕台北的作家、插畫家和藝術家 James Hugh Gough ( 詹姆士 ) 所述，閱讀無疑是學生需要精通的關鍵技能之一。 這名成功的作家於 12 月 4 日參加了一年一度的「臺灣閱讀節」來分享他對於生動的故事的喜愛，以及更重要的 — 「英文教育」。

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他的第一本書 《溜冰大冒險》在五年前出版，隨後他也陸續寫出《天涯一海島》和《布布和啾比決心拯救牠們的男孩》，而這兩本也正是他於今年的閱讀節分享的三個作品。「我覺得閱讀有一個很棒的益處是它影響我一生，並讓我成為一個更好的學生。」當談到閱讀的重要性時他表示，「或許我是個非常害羞的學生 ，但在我的寫作中，我的老師感覺得到我是有內涵的。」





▲詹姆士(James Hugh Gough)目前是名居住在台北的作家、插畫家以及繪畫師。 (圖／記者Dimitri Bruyas 龔向華)

他把自己寫作及對藝術的興趣歸功於小時候閱讀的習慣。他的父親是名作家，從小就鼓勵他多閱讀，而他的母親也會買新書給他看。他回想道，「我是那種會在晚上躲在棉被下看書的小孩。」閱讀激發了他一生的想像力，以致於現在已經成為他的職業。「閱讀的好處我實在是說不完。」





身為在台的老師，他告訴他的學生閱讀英文可以增進口說和寫作的熟練度。透過他們所讀的書籍，加上作者的不同觀點使他們更充實，讓他們的世界觀變得更多元。他強調，「閱讀是一件能激發好奇心跟提供靈感的事情。」他解釋道，「眾所皆知，只要你多主動接觸英文，不論是口說或是閱讀，溝通技巧肯定是會進步的。」





「從教育的觀點來論，閱讀的好處是不可輕忽的，更不用說它是一件多麼有趣的事，是你終生都可以享受的樂趣。」他補充道。但是台灣人的閱讀能力強嗎？詹姆士表示大部分的台北人都會說英文，而就全台灣來看，即使不具備非常流利的口說和寫作能力，大多數的台灣人都有一定的英文基礎。





他說道，「我想今天這美好的活動是個展示閱讀如何在台灣流行並受到讚賞的絕佳例子！」毫無疑問地，中正紀念堂裡擠滿了孩子和他們的父母，享受地聆聽他人訴說的各種故事，投入書中情境。歡迎民眾購買書籍，一起分享他們對閱讀的喜愛。



