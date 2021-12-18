年底交投清淡　投信估2022第1季電子上游淡季不淡

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安聯投信台股團隊表示，由於供應鏈短缺問題仍在，在供給面仍相對緊俏、需求持續增溫的情勢下，加上缺工、海運等問題仍在，還是相對有利相關產業的基本面。
安聯投信表示，科技股仍是台灣最重要、也是扎根很深的產業，非科技類股也有一些機會，看好半導體產業鏈、電動汽車產業鏈、高速運算與高速傳輸、升息環境與內需成長等四大主題。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨著時間進入2021年終，第四季及明年第一季淡季可能對供應鏈的影響大多已反映，而且預期明年第一季晶圓代工、電源管理 IC、ABF 載板以及矽晶圓仍將維持供不應求，顯示整個上游電子供應鏈淡季不淡。
安聯投信台股團隊表示，策略上，投資仍宜聚焦在2022年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含 ABF 載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。
至於在近期可能牽動市場的風險因子方面，安聯投信台股團隊表示，一是美股部分高價股出現較大波動，或有可能成為壓抑台股投資氛圍；其次因為年底包括交投、訊息等都相對清淡，此一情勢也容易讓市場對特定資訊的反較變得為敏感。另一方面，包括中國官方調控政策後續對於經濟前景可能的潛在影響，以及中國舉辦冬奧可能面臨的挑戰等，也都需要持續關注。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。