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一名27歲林先生，兩年前曾發生車禍，導致左側鎖骨骨折，雖經手術後復原良好，但工作後左上臂容易感到痠痛，尤其過度勞動後手臂上舉也會有受限感覺，近三個月來症狀加劇，甚至無法側睡，誤以為是五十肩所致，直到就醫檢查，確診為肩夾擠症候群，醫師研判可能是與鎖骨骨折造成肩鎖關節結構發生異常與其工作需長期舉手有關。
針灸治療肩夾擠症候群 有助改善症狀
翁瑞陽醫師說明，這名患者活動後症狀就會稍微緩解，接受抓癢測試時也發現雖能摸到對側肩胛上緣，但想摸到下緣時稍微困難，症狀與五十肩相似，不過因雙手上舉超過約60度就會感受到阻力，但超過90度後就逐漸正常，確診為肩夾擠症候群，經針灸肩井穴、肩俞穴與巨骨穴等穴位，且配合阿是穴處理局部筋結，患者已逐漸舒緩。
有相關症狀別拖延 嚴重恐影響日常
不過因患者礙於工作時上臂得需持續勞動，因此在醫師評估下建議一個月會回診治療一次，才能避免症狀加劇。翁瑞陽醫師強調，透過針灸治療能幫助舒緩週邊肌肉緊繃，並改善局部沾黏問題，再加強過弱的肌群後，能幫助肩關節回到正常的活動機制，因此若有相關症狀出現時，應積極治療，避免影響日常生活。
資料來源：健康醫療網 肩膀疼痛、舉不高，是五十肩or肩夾擠症候群？ １動作速測
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