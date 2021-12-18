第一屆大台南張氏宗親會成立 凝聚宗族力量 榮耀先祖

普力關懷協會理事長張慧芳甫獲中華民國好人好事代表八德獎，半年前在諸多張氏宗親的薦舉下籌組「大台南張氏宗親會」，「大台南張氏宗親會」是台南地區首創，籌組上千頭萬緒格外辛苦。所幸張慧芳平時熱心公益，參與了許多地方社團組織人脈豐沛，在短時間內就將「大台南張氏宗親會」的基本組織架構及職務分配完成，讓「大台南張氏宗親會」盡快步上軌道以服務宗親。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大台南張氏宗親會特別邀請前監察院長張博雅(右一)擔任監禮官（圖／記者林怡孜攝，2021,12,18）

張慧芳在全會員的推選眾望所歸高票下當選「大台南張氏宗親會」第一屆理事長。

創立大會儀式遵從古禮進行，主祭官率領陪祭官焚香迎祖至會場，供桌上備齊豐盛三牲、鮮花、素果、清香美酌、財帛之儀，恭迎張氏列祖列宗臨堂上座。大會特別邀請前監察院長 - 張博雅擔任監禮官，主祭官行三跪九叩大禮完成祭祖儀式後，醒獅鑼鼓展開創立大會序幕。

張慧芳致詞時表示，這是非常讓人興奮的一刻，謝謝這一段时間來，不斷給予指導、鼓勵的所有宗長，未來將繼續秉持各位宗長的精神，凝聚大台南宗親們的力量，慎終追遠，宣揚祖德，愛父母疼手足，熱心地方公益，榮耀先祖。