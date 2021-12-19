網友盤點愛家男藝人！最多人點名「這2人」：優質好先生
知名男歌手王力宏遭前妻李靚蕾驚爆他離婚前的多年惡行，不僅對自己冷暴力，甚至出軌約炮等離譜行徑，讓他的好形象人設一夕之間完全崩塌，而王力宏本人卻神隱避不回應。面對王力宏的醜聞，不少粉絲除了驚訝不已，也有人不禁想知道哪些男藝人是真正愛家的優質藝人？貼文一出立刻引起熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 17:19:23
該名原PO在《PTT-Gossiping》板發文「經過認證無緋聞愛家的男藝人」，其中盤點了幾名男藝人，包含張學友、張家輝、甄子丹、黃日華等男明星，結婚之後從沒傳出八卦或是緋聞。其中原PO補充黃日華從年輕時與梁潔華結婚後不曾有緋聞，直到前幾年梁潔華重病，他暫時放下演藝事業不離不棄地照顧直到老婆離世，專情好老公的形象仍然深植人心，另外也想問「究竟有多少條件優秀的男藝人，是屬於那種經過認證無緋聞、真正愛家愛老婆的優質藝人呢？」。
貼文一出，立刻有網友回應「周潤發」、「任賢齊？」、「港星還有劉青雲也是愛妻好男人」、「乃哥啊」、「王仁甫」、「李李仁」、「基努李維」、「伍佰」、「林志穎」、「台灣最後防線是周董嗎？」、「檢場」、「木村拓哉」、「梁朝偉」。
另外也有不少人提到香港男藝人梁家輝與劉青雲：「梁家輝」、「梁家輝+1」、「有梁家輝」、「絕對是劉青雲吧」、「劉青雲」，事實上梁家輝與太太江嘉年相知相許30多年，他曾經表示當他過去經歷香港電影產業最黑暗的時期時，江嘉年仍然有勇氣嫁給被黑道押著去國外拍戲的他，兩人一路走來互相扶持到現在還經常在女兒們的IG上放閃。而劉青雲與女星郭藹明結婚至今23年，除了劉青雲出道38年零緋聞，工作之外從不與其他女星來往，夫妻出門也總是緊緊牽著郭藹明的手，堪稱是愛妻子的寵妻狂魔呢！（編輯：陳珮瑜）