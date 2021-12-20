為何大家想讀李靚蕾5千字長文？網揭關鍵：3打1都輸
歌手王力宏近日遭前妻李靚蕾以核彈級爆料他的私下真面目，事件至今仍在持續延燒，昨日（19）王力宏在沉寂多天後終於回應，不料卻又立刻被李靚蕾打臉。而面對李靚蕾幾番長文式的一一回擊，就有網友好奇為何大家願意細讀李靚蕾的5千字長文？貼文一出立刻引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 10:19:24
自從本月15日王力宏在微博證實與李靚蕾已申請離婚後，不僅被影射介入婚姻的By2妹妹Yumi曾透過工作室自清，連護兒心切的王爸爸也親筆手寫稿試圖為兒子支援，但怎麼樣都比不上李靚蕾以5千字長文點出王力宏私下的各種渣男行徑，甚至也一一回擊Yumi與王爸爸的聲明稿。對此就有網友在《PTT-Gossiping》板發文：「懶人包時代，為何蕾神長文還能讓人看完？」，並說明很多人懶得看長篇大論只直接看懶人包，好奇為何李靚蕾的長文能讓那麼多人願意仔細讀完？
貼文一出，立刻有網友回應：「拳拳到肉，沒有贅字」、「因為她的5千字都是重點，沒在跟你推託」、「有鋪陳看起來賞心悅目，下集直接重拳」、「起承轉合，後面一條一條回擊，三打一都打不過，王家遜」、「順順的就看完了，文筆真的有差」、「字字珠璣」、「文筆好沒有廢言，大家想知道的都講，順便留個尾讓大家有個念想想知道後續，超讚的」、「看原文就能懂的邏輯幹嘛還看懶人包，更何況蕾神文筆是公認的優質」。
此外也有網友表示：「比較有差，y的看不下去，暗義太多」、「文筆好啊 ，那個by2，看不到100字就想end」另外，對於王力宏發出的聲明稿，網友看了也是直搖頭表示「宏宏是不是不想花錢找公關公司寫稿」，表示他只狂打悲情牌但卻未說清楚自己的荒唐行徑，因此也引來許多網友回應：「他那是自己寫的？還是工讀生代筆？」、「宏謊之力不敵蕾神之鎚」、「家人認為自己也學霸還需人教？滿滿傲慢，不過應該是有啦，不然也不會試著用日文名帶風向」、「因為採取的是抹黑對方而不是道歉止血」、「所以之前的歌是宏宏寫的嗎？錯字一堆」。（編輯：陳珮瑜）