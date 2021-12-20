社福寒冬　台新送暖相挺第12屆公益票選活動！

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、研華文教基金會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會、國立中央大學公益傳播中心以及众社會企業共同舉辦第12屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，18日舉辦捐贈典禮。由「折翼天使樂團」演出揭開序幕，共198家團體及個人獲公益基金。本屆活動由「台新夢想家籃球隊」擔任代言，球團董事長張承中到場接受感謝狀。
台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮近日除獲行政院表揚並勉勵更生人外，還獲文化部頒文協獎章，為當代藝術樹立標竿，另認購台東鳳梨釋迦嘉惠小農，寒冬送暖關懷弱勢，扶助各界不遺餘力。吳東亮表示本屆活動計303家團體及個人參與票選，有198家團體獲得公益基金及資源，發出3,735萬元，創下歷屆投票人數及獲獎團體數新高。並宣佈社福領域(含王月蘭慈善基金會及台北市艋舺龍山寺)共捐出3,420萬元，在原72個獎項外，增發101個獎，其中全數補助社會福利10萬元組102家，社福領域獲獎團體數達173家，獲獎率近7成，加上今（2021）年近45萬人投票，皆創活動歷屆新高。
王月蘭慈善基金會總裁王文洋指出台灣防疫有成，而台新平台造福更多弱勢。台北艋舺龍山寺董事李玥玲認為平台機制完善可助中小社福團體。众社會企業創辦人林崇偉倡導社福應不斷創新，為弱勢爭取保障及權益。研華文教基金會總監林基在表示，您的一票活動堅持愛的實踐，力邀文教團隊助社福永續。中華電信基金會經理張嘉芳相信5G應用縮短數位落差，讓科技貼近人心。台灣尤努斯基金會副董事長林函瑢補充，社福可用商業模式解決社會問題，成為自立的社會型企業。老人福祉協會理事長韓春菊鼓勵將訓練融入日常，幫助失能長輩自立。中央大學公益傳播中心主任沈建文則發現，年輕學子關注身障及兒少議題，並藉影片創造社會影響力。
今年活動由「台新夢想家籃球隊」田壘及其他球員擔任代言，董事長張承中表示夢想家深耕公益，今年起關懷台中慈馨兒少之家，見小朋友對籃球充滿熱情，讓球員非常有成就感，此外典禮進行驚喜小遊戲，由台南朝日行善會代表獲球隊限量簽名籃球。