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《#空帕斯》台日同服開戰　七月半狂讚：泡奶單手也能玩

▲日系MOBA戰鬥手遊《#空帕斯：陣地攻防戰》今（20）日在台上線，開放台日玩家同服對戰。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲日系MOBA戰鬥手遊《#空帕斯：陣地攻防戰》今（20）日在台上線，開放台日玩家同服對戰。（圖／記者黃韻文拍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-20 16:26:33

台灣手遊市場再添新軍！自2016年上市以來，累積下載量破1500萬的日系MOBA戰鬥手遊《#空帕斯：陣地攻防戰》，今（20）日宣告正式在台上線，請來「七月半」樂團擔任發表會嘉賓，不少已當爸的團員像是蔡阿嘎、馬叔叔都大讚，一局3分鐘又可以單手對戰，很適合一邊泡奶一邊玩。

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▲《#空帕斯》遊戲主頁。（圖／業者提供）
▲《#空帕斯》遊戲主頁。（圖／業者提供）

今（20）日正式在台上線的《#空帕斯》，是一款集結團隊戰鬥(3對3)、卡牌、陣地攻防的戰鬥手遊，哪一隊在每局限時3分鐘內占領最多陣地鎖即獲勝，每位英雄可利用4張卡牌組成不同卡組策略。除了直式MOBA玩法，遊戲內提供超過30名原創及IP聯名英雄角色，且每位角色都有自己的主題曲，並集結日本超強聲優陣容配音。 

▲英雄選擇畫面，目前共有多達34個英雄角色，官方預告將與《刀劍神域》合推新角色。（圖／業者提供）
▲英雄選擇畫面，目前共有多達34個英雄角色，官方預告將與《刀劍神域》合推新角色。（圖／業者提供）

像是在《#空帕斯》中的AI機器人「Voidoll」，便是由《庫洛魔法使》主角木之本櫻配音的聲優「丹下櫻」所演繹，擔任英雄「櫻華忠臣」的配音聲優，則是請來曾為《魔導少年》納茲、《飆速宅男》東堂盡八等多部作品配音的「柿原徹也」詮釋，同時還有井上麻里奈、雨宮天、近藤玲奈、下野紘、青木志貴、小山力等知名日本聲優幫英雄角色們配音，成為該款手遊一大亮點。

由蔡阿嘎、HowHow、馬叔叔、RJ廉傑克曼、蔡哥5位YouTuber組成的樂團「七月半」，除了擔任現場表演嘉賓，也分享遊玩心得，由於不少團員都已當爸，眾人激推每局3分鐘「很快就進入刺激點」，而直式MOBA介面便於單手操作，另一優勢就是左手泡奶、右手對戰，擅於1人分飾多角的HowHow也說，英雄角色很多、玩不膩，RJ廉傑克曼則說「可以台日混戰」，引發哄堂大笑。

▲圖左是卡牌組合選擇畫面，圖右是戰鬥畫面，每局限時3分鐘「快打」模式。（圖／業者提供）
▲圖左是卡牌組合選擇畫面，圖右是戰鬥畫面，每局限時3分鐘「快打」模式。（圖／業者提供）

 

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