《#空帕斯》台日同服開戰　七月半狂讚：泡奶單手也能玩

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今（20）日正式在台上線的《#空帕斯》，是一款集結團隊戰鬥(3對3)、卡牌、陣地攻防的戰鬥手遊，哪一隊在每局限時3分鐘內占領最多陣地鎖即獲勝，每位英雄可利用4張卡牌組成不同卡組策略。除了直式MOBA玩法，遊戲內提供超過30名原創及IP聯名英雄角色，且每位角色都有自己的主題曲，並集結日本超強聲優陣容配音。
像是在《#空帕斯》中的AI機器人「Voidoll」，便是由《庫洛魔法使》主角木之本櫻配音的聲優「丹下櫻」所演繹，擔任英雄「櫻華忠臣」的配音聲優，則是請來曾為《魔導少年》納茲、《飆速宅男》東堂盡八等多部作品配音的「柿原徹也」詮釋，同時還有井上麻里奈、雨宮天、近藤玲奈、下野紘、青木志貴、小山力等知名日本聲優幫英雄角色們配音，成為該款手遊一大亮點。
由蔡阿嘎、HowHow、馬叔叔、RJ廉傑克曼、蔡哥5位YouTuber組成的樂團「七月半」，除了擔任現場表演嘉賓，也分享遊玩心得，由於不少團員都已當爸，眾人激推每局3分鐘「很快就進入刺激點」，而直式MOBA介面便於單手操作，另一優勢就是左手泡奶、右手對戰，擅於1人分飾多角的HowHow也說，英雄角色很多、玩不膩，RJ廉傑克曼則說「可以台日混戰」，引發哄堂大笑。