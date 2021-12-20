▲ 比預售價降 3 ~ 6 萬！Lexus全新 NX 正式發表 163 萬元起

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首代 NX 車型自 2014 年問世後，在全球超過 90 多個國家販售，累計銷售將近一百萬台，在台灣更曾多次締造銷售紀錄；而第二代 NX 除了導入全新設計語彙，並首次採用「L E X U S」車尾 logo 的車身識別外，也率先增加品牌首款 PHEV 插電式油電複合動力車型來打造更加豐富的電動化產品陣容。
更具跑格 科技升級
第二代 NX 整體放大的車身尺碼，搭配後輪拱外推設計及加大輪距，達到降低重心，同時提升運動化的視覺效果。而採 U-shaped 造型設計的格柵，與更加向前延伸的引擎蓋線條，打造出垂直立體的紡錘型水箱護罩，可以提升進氣效果外。內裝鋪陳上率先導入 TAZUNA 全環繞駕駛座艙，以駕駛導向設計，高規車型上更附有觸控追跡功能的全新方向盤，搭配 HUD 抬頭顯示器，將觸控指引顯示於 HUD 上，可有效降低駕駛者的視線偏移，提升行車安全性；此外，中控螢幕尺寸全面升級，依等級配備 9.8 吋或 14 吋多功能資訊整合系統，除了優化各項功能及使用者介面外，更提供語音聲控功能，可透過特定指令控制導航、音響、及空調等操作，提升整體操作便利性。
五種動力陣容
因應 Lexus 電動化時代的佈局，NX 也首度導入品牌第一款插電式油電複合動力 NX 450h+（PHEV），其採用 2.5 升插電式油電複合動力，並搭載 18.1 kWh 的大容量鋰電池，更配備 E-Four AWD 電子式四輪傳動系統，強化 450h+ 的整體操控表現。而 NX 350h（HEV）則採用 2.5 升油電複合動力，捨棄現行的鎳氫電池，改採高效鋰電池模組，體積小輸出大，可完全配置於後座座椅下方，解決過去電池壓縮行李箱空間之問題外，並大幅提升 350h 的綜效馬力表現。Lexus 也首度推出 NX 350，採用集團全新開發的 2.4 升渦輪引擎及 Full-time AWD 全時四輪傳動系統。此外，為台灣開發保留的 NX 200 車型，於發表會上成為全球首發，其採用 2.0 升自然進氣引擎，馬力較現行車型進一步提升至 173 匹，油耗表現來到 15.8 km/L，更優於現行的 NX 300h 車型，勢必將成為豪華 SUV 的熱門選擇。而有較大動力需求之消費者，亦可選擇搭載 2.5 升自然進氣引擎的 NX250 車型。
全新 NX 也採用新世代 GA-K 高剛性底盤，搭配較現號大幅強化的車體結構及輕量化材質，給予駕駛者線性及直覺的操控感受。此外，總工程師加藤武明也表示，為了讓 NX 能達到最高水準的性能表現，工程團隊在開發的過程中，同步採用數位模擬的方式，以及在 Shimoyama* 賽道上反覆測試，做到比以往更大量及精準的測試與調校。
搭載 LSS+ 3.0 智動駕駛輔助系統
全新 NX 也升級新一代 LSS+ 3.0 智動駕駛輔助系統，擴增多項 PCS 預警示防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助及速限辨識輔助等；不僅如此，DRCC/LDA/LTA 等功能也進一步優化及提升，讓車速控制及車道輔助更符合人性駕駛，大大地降低以往系統所造成的行車不適感。除了 LSS+ 3.0 之外，NX 更首度全車系標配 SEA 安全離座輔助系統，透過全新導入的 E-Latch 電子式門把，結合 BSM 盲點偵測，提供警示或甚至於必要時限制開啟車門動作，大幅降低下車時遭後方來車碰撞的風險。
全新 NX 全等級正式售價也於今日公佈，詳細動力等級設定及正式售價敬請參考下表，【2GameSome - 有車賞】也已於發表後第一時間搶先試駕全新世代 NX 車型，有興趣的買家請繼續鎖定後續上刊的試駕影片！
* Shimoyama 測試中心係原廠參考過去於海外測試與開發的經驗，並仿照以嚴苛著名的紐柏林北賽道，於 2019 年所全新啟用的測試中心，目的是為打造出更具駕馭樂趣之車款。
車型
等級
正式售價 (萬元)
|NX 450h+
F SPORT版
273萬
豪華版
229萬
|NX 350h
旗艦版
249萬
頂級版
219萬
豪華版
199萬
|NX 350
F SPORT版
249萬
|NX 250
頂級版
199萬
豪華版
189萬
|NX 200
豪華版
173萬
菁英版
163萬