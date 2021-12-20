Lexus NX大改款163萬元起五車型10動力全數到齊，挑戰年販1萬輛目標!

我是廣告 請繼續往下閱讀
首代NX車型自2014年問世後，旋即成為豪華跨界休旅的熱銷車款，在全球超過90多個國家販售，累計銷售將近一百萬台，可見消費者對其喜愛之程度；而第二代NX除了導入全新設計語彙，並首次採用”L E X U S”車尾logo的車身識別外，也率先增加品牌首款PHEV插電式油電複合動力車型來打造更加豐富的電動化產品陣容，搭配不斷進化的Lexus Driving Signature*及先進科技，正式宣告Lexus邁入新世代。
勁化跑旅 人性科技
第二代NX以獨特的線條比例，勾勒出極具跑格的動感外觀，整體放大的車身尺碼，搭配後輪拱外推設計及加大輪距，達到降低重心，同時提升運動化的視覺效果。而採U-shaped造型設計的格柵，與更加向前延伸的引擎蓋線條，打造出垂直立體的紡錘型水箱護罩，除了可以提升進氣效果外，也讓前視效果增添幾分侵略性。在內裝的鋪陳上，NX率先導入TAZUNA全環繞駕駛座艙，充份體現駕駛導向的設計哲學，而高規車型上更附有觸控追跡功能的全新方向盤，搭配HUD抬頭顯示器，將觸控指引顯示於HUD上，可有效降低駕駛者的視線偏移，提升行車安全性；此外，中控螢幕尺寸全面升級，依等級配備9.8吋或14吋多功能資訊整合系統，除了優化各項功能及使用者介面外，更提供語音聲控功能，可透過特定指令控制導航、音響、及空調等操作，提升整體操作便利性。
完美動力陣容 滿足各種想像
因應Lexus電動化時代的佈局，NX也首度導入品牌第一款插電式油電複合動力NX 450h+ (PHEV)，其採用2.5升插電式油電複合動力，並搭載18.1 kWh的大容量鋰電池，提供優異的純電行駛里程及加速性能表現，更配備E-Four AWD電子式四輪傳動系統，強化450h+的整體操控表現。而NX 350h (HEV)則採用2.5升油電複合動力，捨棄現行的鎳氫電池，改採高效鋰電池模組，體積小輸出大，可完全配置於後座座椅下方，解決過去電池壓縮行李箱空間之問題外，並大幅提升350h的綜效馬力表現。而為了滿足顧客多樣化的需求，Lexus也首度推出NX 350，採用集團全新開發的2.4升渦輪引擎及Full-time AWD全時四輪傳動系統，以充滿熱血的動力與絕佳的循跡表現，賦予駕駛者更高的操控自信，盡情享受NX所帶來的駕馭樂趣。此外，在預賞會上證實特別為台灣開發保留的NX 200車型，也順理成章地在這次發表會上成為全球首發，其採用2.0升自然進氣引擎，馬力較現號進一步提升至173匹(ps)，同時兼具絕佳的油耗表現來到15.8 km/L，更優於現行的NX 300h車型，勢必將成為豪華SUV的熱門選擇。而有較大動力需求之消費者，亦可選擇2.5升自然進氣引擎，徹底全面滿足不同客層的需求。
全新NX也採用新世代GA-K高剛性底盤，搭配較現號大幅強化的車體結構及輕量化材質，給予駕駛者線性及直覺的操控感受。此外，總工程師加藤武明也表示，為了讓NX能達到最高水準的性能表現，工程團隊在開發的過程中，同步採用數位模擬的方式，以及在Shimoyama**賽道上反覆測試，做到比以往更大量及精準的測試與調校，完美演譯Lexus Driving Signature*。
LSS+ 3.0全面守護 智在駕馭
此外，為減輕駕駛者的負擔及守護車內所有乘客的安全，NX也全面升級新一代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，擴增多項PCS預警示防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助及速限辨識輔助等，大幅減少安全死角；不僅如此，DRCC/LDA/LTA等功能也進一步優化及提升，讓車速控制及車道輔助更符合人性駕駛，大大地降低以往系統所造成的行車不適感，提供車主更加舒適安心的駕馭體驗。除了LSS+ 3.0之外，NX更首度全車系標配SEA安全離座輔助系統，透過全新導入的E-Latch電子式門把，結合BSM盲點偵測，提供警示或甚至於必要時限制開啟車門動作，大幅降低下車時遭後方來車碰撞的風險，對於台灣市場可說是一個非常實用的安全配備。
本次全新NX未上市即話題不斷，從今年2月份的資訊曝光、6月份的全球首發、一直到上個月總代理宣布預售起跑，無一不吸引大量的話題討論及消費者的密切關注。NX身為豪華休旅的銷售霸主，Lexus原廠及總代理和泰汽車不僅未滿足於現狀，更展現出強大的企圖心，領先全球一口氣導入5種動力，提供10個不同等級，除了原本就是販賣主力的NX 200之外，NX 450h+及NX 350的接單更是超乎預期，充份發揮出其商品多樣性的優勢及獨特魅力。全等級正式售價也於今日公佈，極具競爭力的價格可說是在豪華車市場中投下一枚震憾彈，詳細動力等級設定及正式售價敬請參考下表，即日起可至全台Lexus展示據點洽詢相關事宜
| 車型
| 等級
| 正式售價 (萬元)
| NX 450h+
| F SPORT版
| 273萬
| 豪華版
| 229萬
| NX 350h
| 旗艦版
| 249萬
| 頂級版
| 219萬
| 豪華版
| 199萬
| NX 350
| F SPORT版
| 249萬
| NX 250
| 頂級版
| 199萬
| 豪華版
| 189萬
| NX 200
| 豪華版
| 173萬
| 菁英版
| 163萬