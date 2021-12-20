最佳減重飲食法：彈性素食！營養師：穩降體重，還助防三高、癌症！

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嫚嫚營養師指出，彈性素食是一種大部分時間以蛋奶素進行的飲食方式，以天然的植物性食物為主，偶爾吃魚和肉。也因為多是原型植物性來源，和肉類相比，不僅熱量密度低，也含有高膳食纖維及水份，可提升飽足感、不易復餓。除此之外，彈性素食也可以大幅減少飽和脂肪攝取及胰島素阻抗，飽和脂肪大多存在於動物性食物，是主要的脂肪來源，過量便會產生提升胰島素阻抗，使得脂肪容易堆積。另外，也可以降低總膽固醇和LDL，因爲飽和脂肪的主要來源動物性食物。
綜合上述，彈性素食不僅有助於減肥，也會間接對身體產生正面的影響，如有助防範三高、糖尿病、心臟病、癌症、痛風等，且因為彈性素食是以蛋奶素進行，可提供人體足夠需求的非植物性營養，因此在確實執行下，即便沒吃肉也不會有營養失衡或缺乏的問題。
研究分析：彈性素食穩降體重！
嫚嫚營養師指出，曾有綜合12項臨床研究的數據分析，共1100多人，測試4個半月，平均體重穩穩下降約2公斤，而此研究還僅只有改變飲食習慣，尚未確實控制熱量。另美國也有隨機臨床研究實驗，邀請72位BMI值28~40的肥胖族群，執行４個月控制熱量的彈性素食，約每日1500大卡，平均下降了約6.5公斤，且4.3%的體脂。
彈性素食:肉想吃再吃！助減肥、防癌症、防三高！
嫚嫚營養師表示，彈性素食不用求快，可循序漸進的方式增加無肉餐的天數，各階段以一周計算，第一階段可1~2天只吃菜不吃肉，第二階段增加至3~4天不吃肉，第三階段達5天不吃肉。另也可以用餐次來算，一周共21餐，各階段以21餐計算，第一階段一周內6~8餐不吃肉，第二階段9~14餐不吃肉，第三階段15餐以上不吃肉，將不吃肉的餐次視個人生活習慣或喜好分散在一周之中，肉真的想吃再吃就好。兩種方法皆可，看自己適合何種執行方式。例如若只有晚餐才吃肉，早餐、中午吃奶蛋素，就達到階段二了。
若是想要更為彈性的吃素也行得通，例如持續維持在第一階段，一周兩天不吃肉，雖然效果沒那麼顯著，但因為飲食型態出現改變，對減重一樣可行，也有助於健康。而若要以此增強效果，則需更加強控制熱量攝取，如前述研究，建議一天約1500大卡。
彈性素食要注意什麼？嘴饞怎麼辦？
注意食材選擇及烹調。不過彈性素食即便簡單又健康，也還是有些需要注意的地方，包括食材挑選、烹調方式等。嫚嫚營養師特別提醒，飲食期間應以原型食物為主，若選擇的都是如麵包、饅頭等加工食物或精緻食物，會使得容易復餓，不利於減重。而烹調方式若以不健康的方式進行，如油炸類、糖醋類、勾芡類等，不僅減肥效果會大打折扣，對身體健康也是個影響，也應避免。
嘴饞的時候怎麼辦？因此若是減重期間嘴饞，應避免食用餅乾、蛋糕等甜點，即便是標榜蛋奶素，因為這也是精緻食物，建議最好的方式是吃水煮蛋、茶葉蛋等，也可以吃3~5片85%以上的黑巧克力，黑巧克力也是個有助減重的天然食物，糖份及其他添加物較少，可適度的食用。也可以選擇小包的無調味堅果，不僅可提供營養，也有滿足咀嚼的口慾。
部分族群留意。另外，也有部分族群需留意，例如腎臟病、腎功能不佳者較不適合，因為彈性素食是以植物性為主，鉀含量較高。而行經期女性則需要注意缺鐵問題，鐵質吸收較好的來源為紅肉，因此需留意攝取高鐵質的植物性食物，如紅莧菜、紫菜、紅鳳菜等，飯後可吃芭樂、奇異果、木瓜等維生素C較高的食物，幫助鐵質吸收。
減肥最快的方式：慢慢來，習慣成自然。
嫚嫚營養師提醒，減重不宜求快，最快的方式往往就是慢慢來。一般瘦的越快的方式，往往身體越沒辦法接受或習慣，放棄、復胖的可能性就越高，建議減重以改變生活型態著手，先讓自己習慣成自然，也就生活在持續減重的日常中，穩穩地下降體重，不論是對健康或減重而言都是很好的事情。
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