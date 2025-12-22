我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿信在上海演唱會最終場不慎摔下舞台，吳建豪衝上前關心。（圖／翻攝自新浪熱點微博）

F3言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信19日起在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，今（22）日為最終場，沒想到，阿信在唱到〈離開地球表面〉時，腳不小心踩空，整個人從舞台重重摔落，還撞到燈光機，吳建豪和工作人員見狀衝下台查看狀況，周渝民和言承旭也上前關心，據悉，阿信手部濺血。《NOWnews今日新聞》詢問相信音樂，對方表示，阿信有返回台上繼續表演，觀眾上傳的影片中，阿信隨著〈離開地球表面〉音樂節奏漫步前進，視線看向前方，沒有注意已經走到舞台的邊緣，當下他一個踉蹌，整個人左腳先踩空，接著墜落地面，中途還撞到雷射光機，全場破萬名觀眾發出驚呼聲。阿信跌落舞台後，先是一名女性工作人員衝下台，接著看似吳建豪的白衣人跟著下階梯，周渝民、言承旭也上前關心，據了解，阿信手部流血，不過隨後敬業地返回舞台繼續完成演出。由於阿信跌落的舞台高度約2公尺，疑似左手和背部還重重撞上機器，手部才會濺血，然而，阿信只消失約1分鐘，即從容走上舞台，與F3繼續表演，有趣的是，周渝民為了安慰阿信，還搞笑地親了阿信臉頰一下。