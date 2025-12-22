我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F4踢出朱孝天後，空缺找來阿信遞補，將持續以4人模式回歸巡迴演出。（圖／阿信 IG @ashin_ig）

言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信19日起在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，即便沒有朱孝天，歌迷仍陶醉在4人的歌聲中，阿信在台上正式提出加入F4的請求，沒想到周渝民不小心說出心裡話，虧阿信年紀最大，還想當忙內（團體中老么），「我要考慮一下。」把歌迷全都逗樂。F3開唱一連帶來許多經典歌曲，台上的talking也精彩無比，阿信提出想加入F4的要求，「接下來的歲月，你們再多一個兄弟，你們願意嗎？」全場歌迷尖叫不斷，但言承旭、吳建豪和周渝民沒有馬上回答，而是圍起來討論，把阿信弄得很尷尬，只好暫離他們遠一點。周渝民率先說，「我們要討論一下，有點怪怪的，因為我覺得做人要誠實，如果他明明年紀最大，近來說是忙內，要搶我的位置，我要考慮。」結果言承旭說，「我們要多包容。」吳建豪也要他心胸寬一點，周渝民才說，「那當我沒講，我剛剛是心裡的話。」不少歌迷都驚訝，原來周渝民這麼有哏，也很會開玩笑，最後4人相擁畫面堪稱經典，有粉絲貼出阿信的照片，配文寫「謝謝朱哥」，感謝朱孝天從F4被除名，得以讓阿信加入F3的巡演陣容。沒想到，朱孝天看到該則貼文後，親自在底下回覆：「不是我說，給你的偶像截張好看的圖有那麼難嗎...」附上一個摀臉哭笑不得的表情符號，被部分輿論解讀在反擊該位網友，不過多數人反而認為朱孝天是指阿信本人比該張照片帥多了，意外掀起討論。