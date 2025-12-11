我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天阿信和F3的上海演唱會完售，阿信在臉書上許願，想看到很多人一起唱最新單曲〈恆星不變〉，還指定要搭配抓空氣的手勢。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）

F4少了朱孝天一人，魅力依舊不減！由F3包括言承旭、吳建豪、周渝民，加上五月天阿信一起演出的《F✦FOREVER 恆星之城》上海演唱會，在12月10日下午一開售，總計4場約5萬張門票火速賣完。阿信也許下心願，希望看到滿場的觀眾一起合唱最新單曲〈恆星不變Forever Forever〉，還指定要觀眾搭配抓空氣手勢。阿信在臉書上發文表示，「想看滿滿的大家合唱Forever Forever的影片，然後要有手勢的！（ 恆星之城演唱會完售感謝 ）。」唱歌時邊抓空氣的手勢，一直是阿信長年來表演時的習慣動作，五迷都看得很習慣，這次特別邀請周杰倫參與拍攝的〈恆星不變Forever Forever〉MV裡，阿信的「招牌手勢」，突然成為話題，讓他本人也親自在直播回應。有粉絲留言，手勢太多，不聽聲音，以為在賣護手霜，阿信解釋，拍攝MV時，除了演唱，也要有情境設定，搭配手勢是順著歌唱的自然情感，且導演覺得效果很好，保留了下來。隨後F3在為阿信慶生時，特別來了一段3人模仿信抓空氣的表演，最近還有粉絲小妹妹學了MV裡的5人演唱時的手部動作，阿信也轉發到限時動態，並表示「妹妹，要你模仿，沒要你超越耶。」現在粉絲看到「抓空氣」，可說是見一次、會心笑一次。過去當紅的男子團體F4今年隨五月天演唱會在大巨蛋合體，原本就蔚為話題，甚至衝上Google年度竄升排行榜，討論熱度頗高。不過，後續雖然因為朱孝天在直播上率先公布演唱內容，暗示F4合體計畫，之後上海演唱會正式公佈的名單裡沒有出現朱孝天，讓外界聯想是朱孝天大嘴巴，曝光計畫，自己把機會說沒了。後續他又正式拍片向觀眾說明邀約單位相信音樂潑髒水，他根本沒受邀，相信音樂則不予回應。粉絲絲毫沒受到朱孝天相關話題影響，F4少了一咖，依舊買單，演唱會依舊完售。為了下週即將到來的演唱會，言承旭、吳建豪、周渝民、阿信緊鑼密鼓地準備，粉絲也都在期待，這個全新組合會帶來什麼驚喜。