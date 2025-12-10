我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天發影片點名艾姐對自己潑髒水，還表示自己是被退出F4。（圖／朱孝天 微博）

男團F4即將合體復出，卻獨缺朱孝天，疑似因直播多次暴雷，遭到團體除名。對此，朱孝天在8日於IG發影片點名五月天所屬的相信音樂經紀人「艾姐」，無奈要對方高抬貴手放過自己，還控對方抹黑、潑髒水。對於朱孝天的種種指控，相信音樂則表示不回應。而「實話律師」蘇文俊也在Threads指出朱孝天被踢出的原因，「高估自己的重要性，也誤判相信音樂一定要湊集F4的決心」，直言他玩崩了：「被捨棄也是剛好」。朱孝天發完影片指控相信音樂後，律師蘇文俊也在社群發文，指出朱孝天高估了自己的重要性，還誤判相信音樂要湊齊F4的決心，「所以誤認自己有很多籌碼，結果玩崩了，現在才急著喊話想要加入，我想大概沒機會了」。除此之外，他也認為其他F3的訪談都是讓人感覺合體就是一個敘舊、讓粉絲開心，沒有什麼算計，「就他一個在兩岸都是F4裡人氣最低的人在那邊各種意見，被捨棄也是剛好吧！」蘇文俊也整理出朱孝天影片內容的重點，他認為朱孝天的意思就是：「我是F4，我拒絕你條件之後，你應該按照我想要的條件給我，怎麼可以就這樣算了呢？再給你一次機會，快點來找我配合」。而他的貼文，也引發高度討論，「真的高估自己的人氣，結果發現自己演唱會票賣不出去，才又想合體」、「像極了釘子戶拿翹，結果人家不理他了」。F4在踢掉朱孝天後，加入五月天主唱阿信，並於5日宣布發表由周杰倫作曲的單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，F4缺1也引發網友熱議。而8日，朱孝天親自拍影片向大家說明，表示自己與相信音樂沒有任何合約，僅是談論意向，「從我正式拒絕他們三個要求後，相信音樂就單方面跟我切斷所有聯繫」，甚至出現因為他洩密而遭排除的傳聞。朱孝天也在影片中點名艾姐：「如果妳不喜歡我，或覺得我不適任於這次演出，妳可以直接告訴我，我們可以配合。但妳沒有必要用抹黑、潑髒水的方式」。不過最後朱孝天也放軟語氣，祝福演出順利，並請對方高抬貴手：「既然妳的目的已經達成了，就希望妳好好做這次演出也好、演唱會也好，我就回到我自己該做的事情就好了，麻煩妳高抬貴手一下吧」。