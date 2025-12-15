我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（左）直接在節目上稱跟F4成員們在一起當藝人太痛苦。（圖／我愛貓大 YouTube）

▲朱孝天（如圖）在節目上的言論，讓一旁的周渝民試圖緩頰，不過卻不起作用。（圖／我愛貓大 YouTube）

前「F4」成員朱孝天與相信音樂撕破臉後，未參與F4其餘3位成員言承旭、吳建豪、周渝民的合體計畫，被排除在新歌與巡演名單之外，引發外界高度關注。隨著爭議持續延燒，朱孝天過往在節目上的發言也再度被翻出，其中多年前登上《康熙來了》時直言「做藝人太痛苦」的片段，近日在社群平台Threads瘋傳，被不少網友解讀為他如今無法合體的關鍵原因。該段節目片段中，朱孝天與周渝民（仔仔）一同受訪，談及成名後的生活壓力時，朱孝天語出驚人表示：「我做藝人，我做藝人跟他們（F4）在一起實在太痛苦了！」直言藝人生活沒有自由、沒有隱私，語氣顯得相當不滿。當時一旁的周渝民試圖緩頰，表示其實並沒有那麼誇張，並以日本粉絲的理性與禮貌作為例子，希望讓話題降溫。然而朱孝天並未就此收手，反而繼續補充自身經驗，指出即便在日本，仍會遇到來自大陸的粉絲。他回憶某次在日本等電車時，因未戴口罩被一名大陸粉絲認出，對方不斷主動搭話，他僅能敷衍回應「嗯」、「啊」等語句敷衍回應。朱孝天接著表示，自己最後乾脆戴上口罩，沒想到對方仍一路說個不停，「講到走，走了離開，他還要你加油，我都不知道在加油什麼。」相關言論當年雖未引發太大風波，如今卻在合體破局背景下被重新檢視。該片段近日被Threads網友轉發後，引起大量討論。有網友直言：「看完這段就明白朱跟F3為什麼合體不了」、「好自大的人，仔仔明明一直想幫他圓場，他還硬要講下去」、「跟這種人共事真的很辛苦。」不少人也替周渝民感到無奈，認為他在節目中多次試圖拉回話題，卻未能成功化解尷尬。留言區更湧入大量批評聲浪，更有網友開酸：「這段影片應該給現在的大陸粉絲看看，他就別想在那邊混了」、「所以仔仔後來專心演戲，還拿了金鐘影帝」、「我從國小就不懂朱孝天在幹嘛，到底是誰找他來的。」也有人直指他的個性問題，「又要抱怨又要裝一個樣」、「沒說話藝術，當公眾人物太勉強」、「朱的性格不適合演藝圈，當普通人可能比較快樂。」隨著朱孝天近期拍片、留言回應「被退出F4」的爭議，加上過往言論接連被翻出，輿論逐漸發酵。相較之下，其餘3位成員選擇低調推進音樂與巡演計畫，態度形成明顯對比。