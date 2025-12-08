我是廣告 請繼續往下閱讀

▲踢掉朱孝天後，F4變成F5，新歌由周杰倫以及五月天阿信操刀。（圖／相信音樂提供）

男團F4在踢掉朱孝天後，加入五月天主唱阿信，並於5日宣布發表由周杰倫作曲的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，F4缺一也引發網友熱議。今（8）日朱孝天親自回應原因，表示自己與相信音樂沒有任何合約，結束對方三個要求後，就被他們斷了所有聯繫。對於朱孝天指控潑髒水，稍早相信音樂表示「不予回應」。F4成員言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信共組「F✦ FOREVER」，將在上海展開巡演，近日釋出新歌〈恆星不忘〉，究竟為何少了朱孝天，引發外界熱議，更傳出他是因為在直播中搶先暴雷新歌、演唱會等資訊，才被踢出。今日朱孝天親自拍攝影片向大家說明，表示自己與相信音樂沒有任何合約，僅是談論意向，「從我正式拒絕他們三個要求後，相信音樂就單方面跟我切斷所有聯繫」，甚至出現因為他洩密而遭排除的傳聞。朱孝天坦言自己也是事後才知道「被退出」，雖有些遺憾，但這次的活動肯定是不會參與。另外，朱孝天強調F4從不是由合約去契定的團體，對於另外三位團員的選擇表示理解，並獻上祝福，希望他們能夠演出順利。