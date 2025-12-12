我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F4踢出朱孝天後，阿信（右1）與其他三位成員推出新歌，並將在上海舉辦演唱會，5萬張門票已全數售罄。（圖／阿信IG@ashin_ig）

▲朱孝天（如圖）透露自己是「被退出」F4，更點名相信音樂高層艾姐抹黑、潑髒水。（圖／朱孝天微博）

偶像團體F4成員朱孝天，近來消失在上海F4（F3+1）演唱會名單上，他拍片坦言拒絕相信音樂3要求後，就被斷聯，更點名公司高層艾姐潑髒水、抹黑。而朱孝天因立場反覆，引起網友討論，他曾表示「F4的歌以我的標準很難聽」，不過他在個人演唱會上，又總會唱起〈流星雨〉，讓粉絲傻眼說：「不喜歡還消費。」而朱孝天8日發布回應影片後，至今沒有任何動作，個人巡演也無新場次，相較其他三位成員和五月天阿信組成的「F✦FOREVER」，上海4場巡演的門票開賣後，5萬張門票全數售罄，簡直是兩樣情。朱孝天日前回應被退出F4的原因，他坦言自己拒絕相信音樂3要求後，就被斷了聯繫，自己也是事後才得知「被退出」，更喊話相信音樂的艾姐停止對他抹黑、潑髒水，話題引發熱議。對此，相信音樂表示「不予回應」，而五月天經紀人肉包（洪慧真）則在Threads上發文，意有所指說：「請回頭看看自己先唷。」被認為是在反擊朱孝天的指控。而朱孝天說法總是反反覆覆，他曾表示：「F4的歌反正我是不喜歡，你們喜歡就好，我會願意在演出的時候唱F4的歌，是因為那是大家童年的回憶，以我自己聽音樂的標準，我是覺得那個歌其實是不好聽。」不過，近來有網友貼出朱孝天個人演唱會的現場影片，只見他獨自唱著〈流星雨〉，高音部分似乎有些吃力，讓網友看了直呼：「這樣能開演唱會？」、「不喜歡還消費」、「很難聽你還一直唱」。而朱孝天目前把重心放在個人巡演，不僅首場南京站滿座率不佳，後續更宣布因演出仍需調整取消廣州場演唱會，甚至票價還祭出3.8折「骨折價」，上個月結束廣東陽江場演出後，未有新的場次。