朱孝天沒有跟隨F3言承旭、吳建豪、周渝民復出樂壇，8日朱孝天拍影片首度回應，稱透過新聞才知道自己被退出，並點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬），無法理解為何對他抹黑、潑髒水，昨（9）日朱孝天再回應網友疑問，說明拒絕相信音樂3個要求的原因，「有些事情真的不能做，太昧良心了...」
為何不能同意3個要求 朱孝天：太昧良心了
網友在粉專留言詢問朱孝天，為何言承旭、吳建豪、周渝民都可以同意相信音樂的3個要求，而他卻不行，朱孝天回覆：「因為有些事情真的不能做、不能答應的，太昧良心了...」網友要他乾脆公開艾姐的3個要求，朱孝天拒絕：「不能說啊！會害到別人的...我只是不想上車，沒想過要擋路...」
朱孝天的二次回應再度引發大批網友議論，「唱歌開個演唱會而已，幹啥事還要昧良心啊」、「我家周渝民怎麼可能昧良心」、「又不直接說，還把其他幾個陷於不義...」、「會需要他做傷天害理的事嗎？」有人則猜測可能是相信音樂以不能表態兩岸政治立場為條件來談合作，而朱孝天難以接受。
拒絕3個要求後被退出 朱孝天控訴被潑髒水
日前，朱孝天自拍影片表示，與相信音樂沒有簽訂任何合約，雙方均為談論意向的方式接觸，「從我正式拒絕他們3個要求之後，相信音樂就單方面切斷跟我所有聯繫，接著就出現我洩密，最終要忍痛割捨我的新聞點，其實我跟大家一樣，也是透過這些事情才知道自己被退出。」
朱孝天坦言，自己還是很期待未來能跟F3意向一致，再帶給大家4人合體的演出，話鋒一轉，朱孝天喊話艾姐可以跟他有任何溝通，無法理解為何對方要用抹黑、潑髒水的方式，以及起初聲稱要「集結年少美好回憶」而積極協調F4重聚，如今初衷也沒有達成，甚至讓外界對他產生誤解，「妳的目的既然已經達成，也希望妳高抬貴手一下吧！」
針對朱孝天「有些事情真的不能做，太昧良心」等說法，《NOWnews今日新聞》詢問相信音樂，對方回應：「一樣不予回應。」
資料來源：朱孝天抖音
