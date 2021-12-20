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光洋科董座鬧雙胞！經濟部出手了　否准申請登記

▲國內靶材大廠光洋科爆發經營權之爭，不僅董事長鬧雙胞、臨時股東會也鬧雙胞，兩派人馬也分別刊登廣告隔空叫囂，讓整起事件浮上檯面。圖中為光洋科董事長馬堅勇，協同律師團李傑儀律師(圖左)、高峯祈律師(圖右)召開記者會。(圖／光洋科提供)
▲國內靶材大廠光洋科爆發經營權之爭，不僅董事長鬧雙胞、臨時股東會也鬧雙胞，兩派人馬也分別刊登廣告隔空叫囂，讓整起事件浮上檯面。圖中為光洋科董事長馬堅勇，協同律師團李傑儀律師(圖左)、高峯祈律師(圖右)召開記者會。(圖／光洋科提供)

記者彭夢竺／台北報導

2021-12-20 19:18:44｜2021-12-20 19:19:30

靶材廠光洋科爆發經營權之爭，公司派馬堅勇團隊對上市場派台鋼集團，兩方不斷隔空交火，原擬在12月底各自召開股東臨時會，但智慧財產及商業法院裁定兩場均不得召開。經濟部商業司今（20）日表示，否准本案申請解任原董事長及補選新董事長的變更登記案。

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光洋科今年11月5日董事會以臨時動議方式，解任原董事長及補選新董事長，爆發後續一連串經營權之爭，11月7日光洋科發布重訊「110年11月5日董事會解任及補選董事長決議無效。」11月9日光洋科新選任董事長玉璟向經濟部送件，申請解任原董事長及補選新董事長的變更登記。

對此，商業司表示，該案涉及「公開發行公司董事會議事辦法」適用疑義（即公司法之特別法證券交易法的子法），亦即應由董事會決議事項（例如解任原董事長、補選新董事長）以臨時動議提案，是否符合該辦法第3條第4項所定有「突發緊急情事或正當理由」的例外情事，因涉及金管會，已在11月10日、12月6日函詢，並參酌金管會意見處理。

根據光洋科11月5日董事會議事錄節本及金管會11月29日、12月7日函所示，光洋科11月5日董事會以臨時動議提案解任原董事長，因解任理由涉及財報不實等行為，卻未徵詢列席的專家意見，也未予以討論，因此難確認該次董事會內有「突發緊急情事或正當理由」而可以提出此種臨時動議的例外情事，與該辦法第3條第4項除書所稱須有突發緊急情事或正當理由，始得「例外」以臨時動議方式提案的規定不合，且該與法未合的程序，已事證客觀明確而無從補正，經濟部依公司法第388條規定，認定本案申請解任原董事長及補選新董事長的變更登記案，應不予登記。

經濟部表示，光洋科11月9日申請解任原董事長及補選新董事長變更登記案，認定11月5日董事會以臨時動議提案解任原董事長，因為不具備突發緊急情事或正當理由的例外情事，不符合該辦法第3條第4項規定，所以不予登記。

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