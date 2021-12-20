光洋科董座鬧雙胞！經濟部出手了　否准申請登記

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對此，商業司表示，該案涉及「公開發行公司董事會議事辦法」適用疑義（即公司法之特別法證券交易法的子法），亦即應由董事會決議事項（例如解任原董事長、補選新董事長）以臨時動議提案，是否符合該辦法第3條第4項所定有「突發緊急情事或正當理由」的例外情事，因涉及金管會，已在11月10日、12月6日函詢，並參酌金管會意見處理。
根據光洋科11月5日董事會議事錄節本及金管會11月29日、12月7日函所示，光洋科11月5日董事會以臨時動議提案解任原董事長，因解任理由涉及財報不實等行為，卻未徵詢列席的專家意見，也未予以討論，因此難確認該次董事會內有「突發緊急情事或正當理由」而可以提出此種臨時動議的例外情事，與該辦法第3條第4項除書所稱須有突發緊急情事或正當理由，始得「例外」以臨時動議方式提案的規定不合，且該與法未合的程序，已事證客觀明確而無從補正，經濟部依公司法第388條規定，認定本案申請解任原董事長及補選新董事長的變更登記案，應不予登記。
經濟部表示，光洋科11月9日申請解任原董事長及補選新董事長變更登記案，認定11月5日董事會以臨時動議提案解任原董事長，因為不具備突發緊急情事或正當理由的例外情事，不符合該辦法第3條第4項規定，所以不予登記。