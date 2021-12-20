高市圖徵選青年董事　陳其邁：盼為世代發聲

「青年」、「國際」、「在地」一直都是市長最重視的城市發展方向之一，高雄市長陳其邁深信透過閱讀及文化培力能鼓勵青少年思考自我之於世界的角色，大力支持高市圖為高雄的青年學子規劃培養青少年國際視野、多元文化理解、自主學習的活動。高雄長年以來以工業之都的印象深植在許多人的腦海裡，但近年來以文化創意的遠見推動文化力量，發掘城市的軟實力，協助在地青少年創設，成功翻轉城市印象，用「知識就是力量」灌溉這座城市。
副市長史哲擔任文化局長與副市長期間，落實全市圖書館建設達成「一區一館」，作為城市文化推手，讓高雄圖書館從嬰幼兒出生到銀髮樂齡，都與圖書館之關係有密切結合。而高雄市立圖書館一直以來都是學生族群最喜歡的閱讀場域，圖書館竭盡所能地打造多元閱讀模式及豐富的館藏量，並建置文學專業館舍，盼能帶領學子更密集的參與深度活動，發揮創作思考力及軟實力。
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高雄市立圖書館代理館長林奕成表示：「行政法人化的高市圖特別重視顧客導向的服務設計，以使用者經驗為本位，尤其是青少年族群的使用需求，因此近年發展青年培力五軸線培育青少年。第一屆高市圖青年董事徵選，在青少年參與上跨出了一大步，未來青年董事的建議與想法，都將作為高市圖透過青少年政策參與及意見蒐集的參考依據，提升本市青少年參與公共事務，並培養公民實踐及議題闡述等知能。」。
第一屆高雄市立圖書館青年董事即日起至111年1月3日受理報名、邁開徵選，青年董事設置的核心意義，在於青少年參與有別於一般傾向以教導者為主導的技能訓練模式，它的教育模式類近由學習者為主導的自主學習。鼓勵青少年參與公共事務並關心社會議題，不僅可以倡議文化議題，甚至可以擔任志工及投入社會服務，歡迎青少年多面向參與公共議題與在地發展。走入第一線實際了解圖書館運作，培養公共事務參與的嗅覺及公民素養。