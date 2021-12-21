煎蛋只加蔥花算外行！媽「夢幻神菜」一把丟：泡麵也很搭
雞蛋堪稱是最物美價廉的食物，而且做法最多又最容易，只要練熟幾樣，隨時都派得上用場，一般常見的如煎荷包蛋、煎蛋、蒸蛋等等，其中煎蛋因為為了讓口感豐富，常常會加入一些配料，例如蔥花、九層塔等等來提味。近日，就有網友分享一樣食材拿來煎蛋非常適合，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 10:03:24
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「香菜我可以，但這個我沒辦法」只見貼出的照片，鍋內擺著細根綠葉的一種，看起來有點像聖誕樹的枝葉一樣，而其實這物的名稱為「茴香」，是一種繖形科茴香屬的開花植物種，其莖和葉片都能夠入菜，是不少家庭主婦常用的食材。
貼文一出，網友紛紛回應「這真的煎蛋超好吃的」、「小時候不喜歡，長大越來越愛」、「這個用蛋跟麵粉下去煎，超好吃」、「好吃！我婆婆昨天煮麻油茴香蛋湯」、「煎蛋、煮蛋湯都很好吃」、「這個比香菜還好吃多了」。
另外，也有網友透露內行吃法「加入泡麵一起煮湯也很好喝喔」、「搭泡麵湯很好喝」、「可以包水餃，很好吃」、「煮成蛋花湯也很好喝喔」、「包水餃啦！很少人用了現在」、「我都直接沾醬油吃欸....超好吃的」、「包茴香水餃，吃過回不去」。（編輯：張嘉哲）