經濟部否準解任光洋科董座　公司派回應「正義的彰顯」

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經濟部商業司指出，11月5日董事會以臨時動議提案解任原董事長，因解任理由涉及財報不實等行為，卻未徵詢列席的專家意見，也未予以討論，因此難確認該次董事會內有「突發緊急情事或正當理由」而可以提出此種臨時動議。經濟部依公司法第388條規定，認定本案申請解任原董事長及補選新董事長的變更登記案，應不予登記。
為此，公司派指出，這是正義的彰顯！並表示光洋科嚴守公司治理，絕不允許任何不法行為發生，對於台鋼集團的惡意操弄，除訴諸法律捍衛利害關係人權益，未來定當於產業經營上回饋社會，再度謝謝商業司明察，還給光洋科公道。
而被外界視為是市場派的玉璟公司則回應，11月5日之董事會，經在場全體9名董事過半數同意下通過解任馬堅勇之光洋科公司董事長職務、選任本公司（法人代表人：王炯棻）擔任光洋科公司新任董事長，是合於公開發行公司董事會議事辦法第3條第4項所定「突發緊急情事或正當理由」之要件，解任馬堅勇之董事長職務及選任本公司（法人代表人：王炯棻）擔任光洋科公司新任董事長等節，於法自屬有效。
玉璟表示，對於經濟部商業司一反常態及慣例（台苯案、明泰案）等進行實質審查，且在錯誤的認事用法之下駁回前開申請，公司對此深感遺憾，並將依法提起訴願以資救濟