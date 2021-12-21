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衛生福利部南投醫院營養室蔡秀雯指出，傳統的紅白小湯圓每粒熱量約6大卡，市售的盒裝包餡大湯圓一顆熱量約60-80大卡，鮮肉湯圓則約60大卡。一碗飯的熱量約280大卡，如果料理的時候，盡量不要額外加入糖漬豆類或配料，如果選擇有配料的湯圓，那麼應選擇小份量的湯圓。避免糖分及熱量大爆表；10顆紫糯花生湯圓約含21公克的糖，已接近一日建議攝取上限。可以與家人分著吃，一方面應景，另外才不會攝取太多。
血脂過高者 吃湯圓建議多加青菜、香菇
根據國民健康署資料，10顆包餡大湯圓含有約15公克的飽和脂肪，已占一般成人每日攝取量上限的四分之三，一般吃湯圓容易忽略掉飽和脂肪，血脂肪過高的民眾，可以選擇不包餡的湯圓，或是一日攝取量不要超過5-6顆，吃鮮肉湯圓時可以增加多些青菜茼蒿及香菇，也能減少飽和脂肪吸收，減少心血管的負擔。
蔡秀雯營養師認為，冬至習俗團圓吃湯圓，可以調整採購份量，不要一次煮很大鍋，吃不完再熱鍋較不新鮮，口感也不好，建議烹煮時可搭配一些天然食材，例如現煮的紅豆綠豆番薯等，增加不同營養素攝取。現代人活動量不多，可以調整為吃巧，不需要吃多。銀髮族吃湯圓也要注意吞嚥問題，注意小口充分咀嚼才吞下，避免噎到，腸胃不好的民眾，也避免食用過多糯米，引起消化不良、或造成胃食道逆流等胃疾患者身體負擔。
資料來源：健康醫療網 高血脂者吃湯圓 營養師建議加這味！
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