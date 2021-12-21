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肛門指診
除了PSA指數之外，攝護腺癌還可以靠肛門指診來檢查，由肛門進去觸摸攝護腺，了解攝護腺的質地、是否對稱、是否柔軟有彈性，還是有不規則的硬塊，這些對於攝護腺癌的診斷都非常有幫助。
攝護腺切片檢查
某些良性原因如攝護腺發炎或外傷刺激，也可能造成PSA指數上升，但如果一位病人的PSA指數過高，幾次追蹤和治療，指數都沒有因為治療而下降，或者在觸診的時候發現攝護腺裡有不規則的硬塊，這時我們會強烈建議病人去做切片檢查。因為攝護腺的位置比較特別，屬於膀胱和尿道的一部分，前面被恥骨擋住，所以必須從肛門伸入才觸摸得到，切片只能從肛門進入，醫師會先用超音波從肛門直腸進入定位，測量攝護腺的大小，接著把攝護腺分不同區域，使用切片針在左外側、左邊中間、右外側、右邊中間這四部分，分別隨機扎2至3針，標準的攝護腺切片至少要扎10至12針，如果攝護腺越大或對某個部位別懷疑，就必須增加切片的量。
切片的影響
切片就像打針一樣，雖然切片槍的速度非常快，但還是會疼痛、出血，做完攝護腺切片後大小便都可能伴隨出血，甚至性行為時精液中也可能有血液，但是只要病人本身凝血功能正常，沒有吃抗凝血藥物或活血路藥物，那出血的狀況兩三天後自然就會停止，不需要特別治療。還有一件事非常重要，因為做攝護腺切片必須經由肛門直腸，肛門裡糞便的細菌可能會從針孔跑進攝護腺裡，造成急性攝護腺發炎，所以醫師在做切片之前，都會先做預防措施，包括先給病人口服強效的抗生素來殺菌，在某些情況下，醫師也可能會讓病人先灌腸，消毒肛門直腸裡的環境，避免細菌對攝護腺造成影響。即使做了以上的預防措施，還是有少數病人會產生急性發炎，此時可以服用藥物控制發炎情況，如果一直高燒不退，就必須去住院接受抗生素治療。藉由攝護腺切片得到的病理報告，我們可確實診斷攝護腺癌，診斷攝護腺癌症之後，還有一系列的檢查，去判斷攝護腺癌症的分期，再來決定後續的治療。
攝護腺篩檢
建議高齡男性一定要定期去做攝護腺篩檢，抽血檢驗PSA指數，另外，生活習慣上的改變，也是預防攝護腺癌症非常重要的，跟癌症相關的習慣，像抽煙、西化的飲食、高油脂、紅肉為主的飲食，都和攝護腺癌症有些相關，所以戒掉不好的習慣，定期的關心自己的身體，定期的檢查，都是預防攝護腺癌症發生最有效的方式。
完整版醫訊下載：和信醫訊VOL27
作 者：許志魁醫師 （和信治癌中心醫院泌尿外科）
資料來源：健康醫療網 監測PSA指數，早期診斷攝護腺癌
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