1歲女兒險從8樓失足墜樓　阿諾當場崩潰大哭

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阿諾則是用自己親身「驚」歷，提醒所有大人們真的要多注意兒童安全的重要性。她餘悸猶存地回憶到：「我女兒現在一歲多，愈長愈高了之後，就發現她開始對窗外的景物好奇。雖然平時已經是寸步不離陪著她 ，但有一次她趁我不注意的時候又去窗口玩，我家在八樓，看到那一幕簡直嚇瘋了，立馬像棒球選手那樣整個人飛撲上前拉住她！雖然最後沒事，但一想到可能的畫面，我當場崩潰大哭久久不能平復。真的要提醒大家，小朋友的安全是一秒都不能忽視的！ 」阿諾也不好意思地說，當了媽媽後自己內心的小劇場就變得很多，也在那件事後準備安裝兒童安全防護網，以防同樣狀況再次發生。
鍾以希則表示：「小時候跟家人去游泳池玩水，沒想到游泳圈被別的小朋友拿走 ，自己也大意想說沒關係就下水玩。沒想到竟然就溺水了，而且現場也沒有配備安全合格的救生員，我大聲呼叫也沒有人理，沉下去好一陣子才被媽媽發現溺水了。還好最後只是吃了幾口水，嚇哭了而已。但如果我媽沒注意到，那後果真的不堪設想！讓小孩子有安全的活動環境真的很重要。」
不過提到粉絲最期待的藝人商品，朱蕾安除了提供許多拍戲時珍藏的戲服，包括《加油美玲》、《飆！企鵝里德》等片；她的道具收藏家老公Ron，也捐出許多的全新的cosplay服裝，包括蝙蝠俠、神力女超人、冰雪奇緣等等。
演員張靜之則提供了許多她親手製作的自創品牌飾品：「我的飾品特別之處就是每一件都是我自己親手製作的，每一款都只有一件，也是第一次讓大家可以看到實品。」
去年捐出產品造成熱賣的陳沂則笑說：「我就是微胖女明星，所以我的衣服大家應該都穿得下，實穿！而且，我業配太多，所以很多衣服可能只有穿一兩次，很值得來搶。」
而萬紅叢中一點綠的馬國賢是這次參與活動中唯一的男藝人，他笑說:「大家是都把我當姐妹了嗎？原本覺得很奇怪，但想想，能夠讓男生也有可以買的二手衣也算是功德一件，為此我整理了二大箱潮服，有些都還是全新未使用，不過我發現我真太會亂買了，這次斷捨離後，再買我就砍手哈哈！！」
靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，「透過藝人朋友們的愛心，號召粉絲支持這場義賣活動，在節慶的元素中導入了做公益與愛心，不僅可以一同與靖娟守護兒童安全，還可以將藝人朋友們的愛分享出去！｣
靖娟基金會從82年起，在健康幼稚園火燒車事件後，為捍衛兒童安全而成立。20多年來致力於兒童安全教育及宣導，更協助事故受傷的孩子復原及療癒工作，幫助其家庭面對醫療、心理、法律等問題。邀您線上幫助靖娟：https://tinyurl.com/ybjdfqup（編輯：楊穎軒）
靠邊走慈善二手拍
活動時間：12/24 (五)～12/26(日)下午2:00～晚上9:00
地點：靠邊走藝術空間(台北市忠孝東路2段68號)1F
受贈單位：靖娟基金會
參與成員：米可白、謝忻、馬國賢、阿諾、葉羿君、張靜之、朱蕾安、林吟蔚、黃露瑤、李若玹、陳沂、黃詩詩、鍾以希、李悅。