金石堂2021十大好書揭曉　童書、動漫為書市加溫

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金石堂指出，今年的十大影響力好書貼近在地讀者生活與需求，本土作品就佔了4本。從近代百年歷史流轉、到獨且變味的鄉里飲食人文，縱然因疫情蔓延而待在家，亦能透過閱讀，開展自我追高， 眾人腳步放緩，不論海內外，十大好書皆展現作者和讀者的「反思」，思考看待成功的方式，無論從政治法律、金融投資，或或是醫藥革新與道德平衡，翻轉思維框架。
而知名作家平路，多年以夾敘夾議的筆鋒觸及政治、性別人權、社會文化等，作品的主題勇於介入各種社會現實。近年散文新作《間隙》，筆鋒一轉，另闢內心情感路徑，向內叩問自己的身體與心境，獲頒 「金石堂作家風雲人物」。
圓神出版集團執行長簡志興，領導出版集團，屢次創下台灣書市暢銷紀錄，他認為，閱讀是沒有限制的，永遠會有無限的可能，「堅持以讀者為優先，做好的內容，那才是出版的永續經營之道」，務求每本書都帶有主動親近讀者的潛質，獲頒「金石堂出版風雲人物」。
業者指出，今年出版量受疫情影響，5至7月出版量減少，但在下半年疾躍而起，年度出版量差異僅8%左右，而新書銷售僅相差去年1%，新書銷售力道仍有維持著一定的實力。
另外，業者表示，童書、漫畫、輕小說、財經企管，此4大類別抗跌，是近年書市績優。童書為首次登上類別銷售冠軍，這也是文學類首度讓出王位。停課不停學，家長更重視孩子「自主學習」能力，積極培養閱讀。
輕小說及漫畫部分，作者動能強勁、客群死忠，疫情期間，許多人透過出版品調劑身心，又因應實體書展和動漫展取消，金石堂與出版社積極增加線上主題展，銷售力道發酵。東立出版社人氣動漫更在大人小孩間皆成為話題熱點，今年是向總體銷售高峰一口氣躍昇為「金石堂業績貢獻 TOP 1」 。
最後，金石堂指出，2021是多變及挑戰的一年，書店經營與原始的消費者間的互動模式被迫改變，讓品牌重新多方案視， 思考人與人之間互動的溫度、以及更直接的消費者需求。今年圖書行銷，從氛圍陳列、新媒體與數據分析墙面，門市調整陳設，減少高櫃，增加平台，讓書更直接地面對消費者，讓書更直接地面對消費者，同時新增「書店員說書」頻道，集合全體書店夥伴的聲音，為新書和推薦書作1至3分鐘導讀，同時結合會員大數據分析，建構出每間店面不同的消費者模型。