男子排尿不適、全身痛到不行！醫曝背後驚人原因 網驚呆
一名60多歲的男性，因爲排尿不適就醫，雖然經過醫師治療康復後，卻仍然覺得有疼痛感且位置不固定，書田診所精神科主任醫師陳家駒指出，個案後續轉診到精神科，自述整日疼痛，苦不堪言、痛不欲生，但是到處求治都找不出原因，吃藥也沒改善，甚至有自傷的念頭，醫師判斷為「心因精神性疼痛症」，應該與這名男性的人際關係有關。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-25 15:30:00
醫師分析個案，因為他對疼痛的描述與器官疼痛不同，也沒有發現組織、神經的受損，各項檢查均正常，因此判斷為「心因精神性疼痛症」，因為個案經過問診了解每次疼痛發生時間點，多與人際相處有關，當感到不被支持、環境不順時疼痛會加劇，且出現衝動大叫的行為，在幾次門診透過藥物治療，並建議當出現相似情境時該如何應對、轉念後，確實疼痛頻率與程度有大幅減緩。
陳家駒表示，疼痛機制十分複雜，表現方式多樣，可能是頭痛、腹痛、肩頸痛、腸胃不適、胸悶等，在特定的情境下疼痛感會加劇，當經過反覆檢查確認非生理生化、器官組織病因問題引起的疼痛，要考慮心理因素造成的心因性疼痛，引起疼痛的心理因素眾多，人際衝突、生活中的各種壓力、焦慮、憂鬱、疼痛記憶等都是可能原因。
另外，治療方面醫師提到，除了止痛外，根據個案自述、診察資料、疼痛反應等了解引起個案疼痛的誘因為何、在何種情境下會感覺疼痛以及當下的情緒反應，給與相對應的止痛藥或精神科藥物，同時指導面對疼痛發生時的行為、情緒反應該如何應對，以降低對藥物的依賴或是預防藥物過度使用，提供正面合宜抗痛方式，定期追蹤調整，逐步擺脫慢性疼痛困擾。
最後，陳家駒醫師提醒，疼痛是一個主觀的感覺，在經過各種檢查仍找不出原因不表示疼痛不存在，有可能是心理引起的疼痛感，長期慢性無法說清楚排解的疼痛，也會影響到情緒及心情，甚至周圍的親友。找出引起疼痛的心理因素，定期回診治療，了解如何應對，才能逐漸擺脫心因性疼痛的困擾。