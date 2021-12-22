特企／日本青森新名產「青森PG」台灣電商平台也買得到
提到日本青森縣，大家腦海中一定會想到香氣、口感都一級棒的青森蘋果，但其實日本青森縣政府近年來也大力推廣由日本青森縣弘前大學以世界首創開發的技術「青森PG」！青森縣政府為了讓台灣民眾對「青森PG」有更進一步的認識，日前與ABC Cooking合作舉辦「青森PG ~美的巡禮~」體驗活動，更特地從日本直接進口多種含有青森PG的產品，與會員朋友一同手作美食，透過實際體驗青森PG產品與料理課程的結合，實際感受青森PG商品魅力之處。
活動當天ABC Cooking會員踴躍參與，並邀請2022年國際小姐全球賽台灣代表鄭婷怡Joanne擔任嘉賓，與會員一同手作烹飪，不到一個小時時間就將青森帆立貝、山藥、蘋果、霹靂米、青森PG果醋飲烹煮出有沙拉、燉飯及飲品的美味佳餚，青森縣政府另加碼送上與樂雅樂餐廳合作的青森蘋果提拉米蘇，一入口彷佛置身在日本，一解哈日思愁。青森PG除了能入菜食用外，Joanne也分享她個人經驗，她說，像冬天皮膚超乾，保濕更顯重要，因此推薦來自青森的APG面霜，讓她即使在外工作一整天，也能擁有好膚況。
體驗活動尾聲時，青森縣大家長三村申吾知事特別驚喜現身，透過視訊與會員「乾杯」，還化身聖誕老人抽出多項青森PG禮品讓ABC Cooking會員滿載而歸，三村申吾知事更透過即時連線用中文說「歡迎來青森！」表達對台灣喜愛、友好之意。
目前在日本共計有179項商品符合青森PG品牌認證標誌規格，且青森PG的原材料在2017年獲美國Natural Products EXPO West最佳新原料獎的肯定。為使台灣消費者在國內也能方便購得青森PG商品，日本青森縣PG協會特別在蝦皮電商平台開設「青森の美」Aomori Beauty Shop跨境銷售平台，所有最新最夯的青森PG商品都能透過平台直送台灣消費者手中，12月底前還有滿千折百優惠，其他更多有關青森PG課程可至官網或粉絲專頁了解。