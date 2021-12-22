李佳穎40歲前不急嫁　跨年揪男友香閨看煙火

李佳穎和18歲認識的「大仁哥」重逢擦出火花，交往2年一度被爆祕婚，今（22）日出席家扶基金會「無窮世代計畫—傳愛過好年」記者會，李佳穎透露跨年計畫在家，支持好友王心凌、安心亞、鬼鬼的表演，「我會跟男友平淡在家吃飯看轉播，我的房間就可以看到101煙火。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-22 19:00:05｜2021-12-22 19:05:01
李佳穎和上班族男友感情穩定，何時走向紅毯另一端？李佳穎認為：「想積極受孕再結婚。」她坦言40歲之前，生小孩抱持隨緣心態，「我想要凍卵，但是沒有時間做這件事。」不過近來王力宏婚變全城轟動，問她會不會因此恐婚？李佳穎笑說：「不會啦，我什麼大風大浪沒見過。」
李佳穎這次擔任愛心大使，探視弱勢家庭，有個孩子患有神經纖維瘤，皮膚都是顆粒狀，在學校受到同學嘲笑霸凌，「我告訴他不要在意，他回我『可是我相信別人跟我說的話』，孩子很天真，相信別人不會騙人，所以別人笑他的話他也相信，聽到這句話我眼眶紅了。」李佳穎鼓勵孩子：「每個人的長相都是父母的禮物，不要因為別人的話改變。」
另外她也分享13年前照顧膀胱癌爸爸的經歷，「因為我爸愛運動，我是受他影響才愛運動，他在我心中像巨人一樣健康，沒想過他會生病，我突然意識到原來生活中父親生病，會一夕之間長大，學習報喜不報憂這件事。」
李佳穎25歲那年，已經出道工作，晚上媽媽到醫院照顧爸爸，白天換李佳穎輪班，那段時間情緒比較低落，睡前就會自己哭，反而工作是護士的媽媽很理性面對巨變，「我媽比我想像中堅強。」幸好爸爸經過1年的治療已痊癒，現在只需定期追蹤。