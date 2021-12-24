啟發自駭人真實事件　《噩兆》未上映就引起國際關注

啟發自駭人真實事件的年度壓軸台灣恐怖片《噩兆》，故事描述女大學生林美善參加貢寮海洋音樂祭後失蹤，她的爸爸尋女多日未果後，決定求助於超自然力量。電影創新的說故事手法及強烈的真實感，建立起新形態的台灣風格恐怖電影，本周正式預告發布後除了國內影迷熱切期盼，因其題材的創新性及取材自台灣在地的恐怖元素，目前已收到超過40家海外片商及國際平台的關注詢問，在電影於台灣正式上映前，就已洽談多個地區的海外版權。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-24 12:30:00
《噩兆》在上映前相關電影資訊保密到家，上映三周前僅發布電影海報就挑起廣大影迷好奇心，紛紛表示「光看海報就不寒而慄」、「為什麼這部片我什麼都google不到！」，在各大社群平台造成迴響。而上映當周發佈正式預告後，更於短短一天之內在各平台累積超過20萬人次觀看分享，尤其深夜時段觀看數暴衝，網友紛紛表示「終於等到預告了！」、「看個預告就被嚇到手機噴出去」、「台灣終於又有值得期待的恐怖片了！」年度壓軸台灣恐怖片《噩兆》12月24日，聖誕夜全台大銀幕上映。
《噩兆》電影不論演員還是幕後團隊都大膽起用台灣具有潛力的新血，其中導演更是得過金鐘獎的台灣導演，劇本獨特的創新性更獲得韓國國發基金的青睞。《噩兆》為韓國國發基金所選擇投資的第三部國片，前兩部分別為今年獲得金馬三項大獎、目前已賣破2億台幣的《月老》，及由陳柏霖、劉冠廷等人主演、獲金馬８項提名並拿下金馬最佳男配角的動作喜劇《詭扯》。韓國國發基金不僅投資台灣電影，也協助國片的海外銷售，會選擇《噩兆》作為第三部國片投資標的，顯見其看準電影海內外的票房潛力。
《噩兆》故事描述女大學生林美善參加貢寮海洋音樂祭後失蹤，她的爸爸尋女多日未果後，決定求助於超自然力量，一組專題記者計畫從旁紀錄整個過程，卻發現失蹤案的真相遠比他們想像的還要駭人…。年度壓軸台灣恐怖片《噩兆》12月24日，聖誕夜全台大銀幕上映。