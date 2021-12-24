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遙遠就醫之路讓偏鄉癌友們身心俱疲，寧可選擇放棄穩定的治療
每天就醫的舟車勞頓對癌患已是疲憊不堪，更何況是居住在偏遠地區的年長癌友們，偏鄉交通不便，大眾運輸少之又少，趕著一天一兩班的巴士，下車了再轉乘。南部及東部分別有超過6成及7成的癌症病友，常常是無人陪同的情況下獨自就醫，甚至自行騎乘機車，翻山越嶺經過漫漫長路後才能到家得以休息。這樣的就醫路程，讓偏鄉癌友們感到身心俱疲，寧可選擇放棄穩定的治療。
「銀髮偏鄉 就醫無礙」 幫助偏鄉癌友接通醫哩路
對偏鄉癌症病友來說，交通是一個隱形的必要需求，相較於疾病與治療，患者就醫過程的交通困境常不為人關注，但卻是影響穩定就醫的重要因素。台灣癌症基金會與富邦人壽攜手推出「銀髮偏鄉 就醫無礙」癌症治療交通補助專案，針對居住於大南部、宜花東等偏鄉地區60歲以上的癌友，只要住家距離醫療院所10公里以上，且每月至少回診治療一次，每名癌友可申請8,000元的交通補助，幫助他們穩定療程以利邁向康復之路。
致力於「高齡關懷」的富邦人壽與台灣癌症基金會合作「銀髮偏鄉 就醫無礙」專案，自2017年至今，已幫助逾千位的銀髮癌友穩定治療。接下來我們將進一步建立偏鄉癌友交通媒合平台，提供偏鄉癌友更實質的交通服務。
不讓就醫交通困境，成為壓垮銀髮癌友的最後一根稻草，富邦人壽與台灣癌症基金會呼籲大家響應小額捐款，一起幫助更多銀髮癌友，走出治療的交通困境，穩定就醫，讓他們康復的「醫」哩路不再遙遠。
資料來源：健康醫療網 清晨五點趕車就醫 癌末林伯伯車程六小時「不知道還能撐多久」
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