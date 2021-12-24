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奇美醫學中心眼科部主治醫師卓宛樺指出，預防孩子近視的發生，目前的共識為增加其戶外活動以及減少近距離用眼時間；經過睫狀肌麻痺劑點眼使睫狀肌放鬆除去假性近視的度數後再行驗光，若仍有近視度數便是真的近視了，但仍須避免度數持續增加為高度近視，因為高度近視和視網膜退化、裂孔、剝離、黃斑部病變等併發症高度相關，不但影響視力，嚴重者甚至會造成失明。
減緩近視快進展 治療兩大方針
卓宛樺醫師說明：減緩及避免近視的進展，治療方針則可分為兩大項：
一、長效阿托品睫狀肌麻痺劑：不同濃度的阿托品對於減緩近視度數增加皆有不同程度的治療效果；但是，接受較高濃度之阿托品治療的孩子，相較於接受較低濃度之阿托品治療的孩子，停藥後會有較快速之近視進展。
二、角膜塑型片：目前較被廣泛接受的機制為角膜透過鏡片重塑後，透過周邊視網膜近視散焦（myopic defocus），減緩眼軸長增加以延緩近視進展。
治療皆可能產生副作用 遵循醫囑是關鍵
一般而言，睫狀肌麻痺劑常見的副作用有瞳孔散大、畏光、近視力模糊等，其對眼表面的影響也逐漸受到重視，可能造成結膜炎及淚液分泌減少，而角膜塑型片常見的副作用可能來自於角膜磨損、清潔習慣不佳所造成的角膜潰瘍甚至失明以及眼表面狀態改變等。
卓宛樺醫師提醒，隨著睫狀肌麻痺劑和角膜塑型片使用的普及率上升，接受治療的孩子數量亦逐年攀升，若想要兼顧近視治療之療效與安全性，務必遵從醫師的醫囑規律點藥，並配合醫師的建議定期回診追蹤。
資料來源：健康醫療網 孩子愛靜態活動小心近視快！ 醫揭「預防重點」
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