特企／聖誕跨年「連FUN送」天仁喫茶趣萬份禮券等你拿！

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冷冷的天氣完全就是吃鍋的指標溫度！滾燙的火鍋當然要配上冰涼的飲料最對味啦！大家鍾愛吃鍋配什麼飲料呢？小編最愛帶有茶香的各種飲料！清爽又解油膩！像是天仁喫茶趣ToGo近期出的新品「飴香紅茶系列」，以香氣濃烈的飴香紅茶搭配冬瓜，打造火鍋靈魂伴侶！「冬瓜飴香紅」不只有冬瓜的甘甜滋味，還能喝到濃厚的紅茶香氣，如果跟小編一樣怕太甜，店員說也有減少冬瓜茶的減糖板可以點喔！搭配小農鮮乳做成鮮奶茶也是滿分！整個勾起小時候喝冬瓜茶的童年回憶，搭配麻辣鍋更是100%滿足！而且聖誕到跨年期間還有加碼優惠！2021/12/24~2022/1/25單筆滿額70元就贈送茶飲優惠券，而且喝越多省越多喔！
燒燒辛辣感 讓寒冬加倍溫暖
茶友敲碗冬季限定的「福圓薑茶系列」也強勢回歸！手熬老薑的滿滿辛辣感與紅糖及桂圓的甘甜完美結合，就像媽媽熬煮的薑湯，喝一口身體就超暖和，完全就是阿月跟寒流蒞臨時的好朋友！怕辣的人也可以選擇「福圓薑奶」或「福圓薑拿鐵」，濃濃奶香緩和了薑汁的辣度還多了一分醇厚感，搭配起來真是意想不到的好喝！
「飴香紅茶系列」販售時間：即日起到售完為止
●「聖誕跨年好茶大fun送」
活動時間：2021/12/24～2022/1/2
優惠券使用期間：2022/1/3～2022/1/25
活動內容：購買喫茶趣ToGo茶飲，單筆發票滿額即贈「茶飲優惠券」
1.滿70元送15元券乙張
2.滿100元送20元券乙張
3.滿150元送30元券乙張
4.滿200元送40元券乙張
注意事項：
1.單筆發票消費贈送乙張，恕不累計贈送。微風台大醫院店恕不參與此次優惠活動。
2.滿額贈活動可含吧台加價購商品
3.此活動不適用第三方外送平台服務
4. 天仁茗茶保留本活動最終解釋權利
●「飴香紅茶系列」販售時間：即日起到售完為止
地點：全台天仁喫茶趣ToGo門市
價格：飴香紅茶(M)售價50元、(L)售價60元
冬瓜飴香紅茶(M)特價55元(原價60元)、(L)特價65元(原價70元)
冬瓜飴香拿鐵(M)特價75元(原價80元) 、(L)特價85元(原價90元)
●冬季限定「福圓薑茶系列」販售時間：即日起到售完為止
地點：全台天仁喫茶趣ToGo門市
價格：福圓薑茶(M)售價50元
福圓薑奶(M)售價60元
福圓薑拿鐵(M)售價80元